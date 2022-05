Met Gala: Kim Kardashian v slavni obleki Marilyn Monroe

Vse od leta 1971, ko je bil v newyorškem Metropolitanskem muzeju prvi dogodek Met Gala, velja za enega ključnih v svetu mode in lepote, saj na rdečo preprogo privabi vse največje zvezdnike. Letos je največ medijske pozornosti dobila slavna Kim Kardashian.

Ko so se pojavile govorice o novem videzu slavne zvezde resničnostnih šovov Kim Kardashian, so vsi nestrpno pričakovali njen nastop na prireditvi Met Gala. In v pravi kardashianski modi je presegla pričakovanja. Zlata obleka, ki jo je Monroejeva nosila leta 1962, ko je pela pesem Happy Birthday ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju, je bila kot ulita tudi Kim Kardashian.

"Stara je 60 let," je Kim Kardashian povedala za Voguovo oddajanje v živo. "Imela sem idejo, da jo oblečem in poskusim, a mi ni ustrezala."

Foto: Reuters

Medtem ko je kostumograf Jean-Louis obleko za Monroejevo naredil za 1.440 dolarjev, so jo pozneje prodali za več kot milijon dolarjev kot del igralkine prodaje posesti leta 1999. Leta 2016 so jo na Julienovih dražbah prodali za 4,8 milijona dolarjev Ripleyjevemu muzeju Believe It Or Not. "Sem velika oboževalka dražb in imam v lasti več kosov JFK, tako da poznam lastnika Julien's. In tako se je zgodba začela," je Kardashianova povedala v ekskluzivnem intervjuju za Vogue.

Ko je prvič poskusila obleko, ji ni ustrezala: "Jokala sem, a o rezervnem načrtu nisem želela ničesar slišati. Bilo je to ali nič. Morala sem izgubiti sedem kilogramov, da sem lahko oblekla slavno obleko. Bila je kot vloga. Odločena sem bila, da ji ustrezam."

Spregovorila je tudi o napornem načrtu prehrane in vadbe, ki se ju je držala, da bi to dosegla. "Dvakrat na dan sem se oblekla v oblačila za hujšanje, tekala sem po tekalni stezi, popolnoma opustila sladkor in vse ogljikove hidrate ter jedla samo najbolj čisto zelenjavo in beljakovine," je dejala. "Nisem stradala, a imela sem strog prehranjevalni režim." Mesec dni pozneje je jokala od veselja, ko ji je bila obleka prav.

Foto: Reuters Šokantni trenutek je bil popoln, ko je prispela z roko v roki s svojim fantom Petom Davidsonom. Za vlogo Marilyn Monroe se je iz rjavolaske tudi spremenila v svetlolasko.