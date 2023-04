Bo mačka Karla Lagerfelda glavna zvezda modnega dogodka leta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Choupette, 11-letna ljubljenka pokojnega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda, je povabljena na letošnji Met Gala, ki bo 1. maja, je potrdil njen agent.

Ali se bo Choupette udeležila dogodka, še ni znano, prav tako ni jasno, kdo bi jo utegnil spremljati na dogodku, na katerem se bodo morali povabljenci pri svoji opravi držati letošnje teme s preprostim naslovom V čast Karlu.

"Choupette je fenomen. Karla Lagerfelda v resnici niso dojemali kot toplo osebo, zato je bilo neverjetno ironično, da se je zaljubil v Choupette in da je postala njegova kosmata muza. Zaradi tega je postal bolj človeški, kar je bilo nekako ljubko," je za New York Post dejala profesorica modnega oblikovanja na Fashion Institute of Technology Kathlin Argiro.

Dogodek Met Gala bodo povezovali štirje zvezdniki

Letošnji Met Gala bo imel štiri zvezdniške voditelje, to bodo pevka Dua Lipa, igralka Penelope Cruz, teniški igralec Roger Federer in britanska igralka Michaela Coel. Nosili bodo kose s podpisom slavnega oblikovalca, ki je med drugim delal za Chanel, Fendi, Chloe in Balmain.

Dogodek je kot vsako leto uvod v veliko razstavo v Metropolitanskem muzeju, ki bo letos posvečena Lagerfeldu, na njej pa bo razstavljenih 150 njegovih skic in oblačilnih kombinacij.