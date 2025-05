Evropska komisija je objavila seznam nominirancev za nagrado Life 2025, ki jih vidi kot najbolj učinkovite, inovativne in navdihujoče projekte programa Life. Med devetimi nominiranci je tudi projekt Life Lynx, katerega namen je rešiti rise pred ponovnim izumrtjem v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Life Lynx komisijo prepričal z več dosežki. Med njimi so omenili doselitev 18 risov v Slovenijo in na Hrvaško, več kot 30 potomcev doseljenih risov, "kar je optimistično sporočilo za prihodnost", vzpostavitev t. i. povezovalne populacije v jugovzhodnih Alpah, prek katere bo omogočena dolgoročna ohranitev risov na tem območju, in aktivno sodelovanje udeležencev, še posebej lovcev, pri reševanju risov pred ponovnim izumrtjem.

Foto: STA ,

Vodilni partner projekta, ki je združil lovce, gozdarje, znanstvenike in naravovarstvenike, je bil prav zavod za gozdove, slovenski partnerji pa so bili še Lovska zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani in zavod za varstvo narave.

Skupno je v projektu sodelovalo 11 partnerjev iz petih evropskih držav – poleg Slovenije še Hrvaška, Italija, Slovaška in Romunija.

Večinoma projekt financirala Evropska unija

V večinskem deležu je projekt financirala Evropska unija v okviru programa Life, ki je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom varstva okolja in narave. V Sloveniji so projekt sofinancirali še ministrstvo za naravne vire in prostor ter partnerji projekta.

Nagrada Life bo podeljena v treh kategorijah, in sicer varstvo narave in biotska raznovrstnost, v kateri je nominiran tudi Life Lynx, krožno gospodarstvo in kakovost življenja ter podnebni ukrepi.

Za posebno nagrado občinstva Life Citizens Award je mogoče projektu Life Lynx glas nameniti s klikom na povezavo sta.si/qpD87l. Glasovanje bo potekalo do 3. junija. Zmagovalci bodo razglašeni še isti dan, in sicer na podelitvi v okviru Zelenega tedna, največjega evropskega okoljskega dogodka.

