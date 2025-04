Slovensko fotografinjo so na mednarodnem izboru najboljših fotografov živali postavili na prvo mesto.

Slovenska fotografinja Nika Kuplenk Golobič je na mednarodnem tekmovanju organizacije International Society of Animal Photographers, ki sodi pod okrilje Professional Photographers of America, dosegla pomemben uspeh. Osvojila je prvo mesto v kategoriji psi na prostem, prejela nagrado po izboru sodnikov in v skupnem seštevku osvojila naslov fotografinja živali 2025.

S to fotografijo je Nika Kuplenk Golobič osvojila prvo nagrado v kategoriji psi na prostem. Foto: Nika Kuplenk Golobič

Nagrajena fotografija v kategoriji psi na prostem z naslovom Duh prikazuje Nikinega psa Manga, ki je pasme romanski vodni pes. Na nočni fotografiji leži na skali sredi potoka in gleda naravnost v objektiv. Nika je s fotografskim znanjem in spretnostjo združila dve fotografiji – portret psa in fotografijo zamegljene vode, ki jo je dosegla z daljšo ekspozicijo. Obe fotografiji sta bili posneti v Iškem vintgarju pozno popoldne, Nika pa je pri obdelavi končne fotografije dan spremenila v noč za večji dramatični učinek.

Poleg zmage te fotografije v kategoriji psov na prostem so Niki naziv fotografinje živali leta 2025 prinese še štiri fotografije – studijska fotografija avstralske ovčarke Kode in mejne ovčarke Rivie, studijska fotografija mladička mejnega ovčarja Haruja, fotografija zlate prinašalke Lučke pri teku po vodi in fotografija boston terierke Bounty pri teku po vodi.

Preostale fotografije, ki so Niki Kuplenk Golobič prinesle skupno zmago:

"Zelo sem si želela ene zmage v kategoriji, niti v najbolj norih sanjah pa si nisem predstavljala, da bom osvojila glavno nagrado," je ob tem povedala Nika Kuplenk Golobič. "Vse, kar lahko rečem, je, da sem izjemno vesela in hvaležna sodnikom ter svojim zvestim strankam."

