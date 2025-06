Iranske oblasti vse od revolucije leta 1979 z nezadovoljstvom gledajo na lastnike psov. Psi namreč veljajo za nečiste, jemljejo pa jih tudi kot zapuščino zahodnega kulturnega vpliva. Uradniki so razširili prepoved sprehajanja psov na več mest po vsej državi, pri čemer so kot razlog navedli pomisleke glede javnega reda ter zdravja in varnosti, poroča BBC.

Potem ko je iranska policija leta 2019 izdala ukaz o prepovedi sprehajanja psov v Teheranu, naj bi v preteklem tednu to prepoved razširili še na vsaj 18 drugih mest. Prav tako je prepovedan prevoz psov v vozilih.

Pse oblasti preganjajo že vse od iranske revolucije leta 1979, vendar pa kljub prizadevanjem narašča število lastnikov psov, zlasti med mladimi, in velja za obliko upora proti restriktivnemu iranskemu režimu.

Uradnik iz zahodnega mesta Ilam, kjer so v nedeljo uvedli prepoved, naj bi po poročanju lokalnih medijev dejal, da bodo proti ljudem, ki kršijo nova pravila, uvedli pravne ukrepe. Vendar pa je bilo uveljavljanje omejitev v preteklosti nedosledno, saj mnogi lastniki psov svoje ljubljenčke še vedno javno peljejo na sprehod v Teheranu in tudi drugod.

Ni nacionalnega zakona, ki bi popolnoma prepovedoval lastništvo psov, vendar tožilci pogosto izpostavljajo lokalne omejitve, ki jih nato izvaja policija. "Sprehajanje psov je grožnja javnemu zdravju, miru in udobju," naj bi za državni časopis Iran povedal Abbas Najafi, tožilec zahodnega mesta Hamedan.

Lastnike včasih aretirajo in jim zasežejo pse zaradi sprehajanja v javnosti. Zato so se mnogi začeli s svojimi psi sprehajati ponoči na osamljenih območjih ali jih voziti naokoli, da jih ne bi odkrili.

Imeti psa: kako neislamsko!

Politiki v islamskem režimu menijo, da je lastništvo hišnih ljubljenčkov neislamsko. Mnogi verski učenjaki menijo, da je božanje psov ali stik z njihovo slino "najis" ali obredno nečisto. Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je lastništvo psov – razen za namene paše, lova in varnosti – že pred časom označil za zavržno.

Leta 2021 je 75 zakonodajalcev obsodilo lastništvo psov kot destruktivni družbeni problem, ki bi lahko postopoma spremenil iranski in islamski način življenja. Iransko ministrstvo za kulturo in islamsko vodenje je leta 2010 prepovedalo oglaševanje hišnih ljubljenčkov ali izdelkov, povezanih z njimi, leta 2014 pa so v parlamentu obravnavali pobudo za globe in celo bičanje sprehajalcev psov, čeprav zakon ni bil sprejet.

Po nedavnem zatiranju kritiki trdijo, da bi se morala policija v času vse večje zaskrbljenosti zaradi nasilnega kriminala osredotočiti na javno varnost, namesto da napada lastnike psov in omejuje osebne svoboščine.

Lastništvo psov, kljubovanje obveznim iranskim zakonom o hidžabu, udeležba na podzemnih zabavah in pitje alkohola so že dolgo oblike tihega upora proti iranskemu teokratskemu režimu, piše BBC.