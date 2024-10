Izraelska vojska je v kratki izjavi potrdila izvedbo napada, v katerem je ubila lokalnega poveljnika palestinskega gibanja Hamas, ki naj bi bil odgovoren za več napadov v tem delu Palestine, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Kot navaja Wafa, je izraelsko letalstvo napadlo kavarno v štirinadstropni stavbi.

Hamas je napad označil za krutega in posvaril pred dodatnim zaostrovanjem razmer. Napad je obsodilo tudi palestinsko gibanje Fatah ter danes pozvalo k demonstracijam v čast ubitim.

Mesto in begunsko taborišče Tulkarm na severu Zahodnega brega sta bila avgusta med prizorišči obsežne operacije izraelske vojske. V zadnjem letu so izraelski vojaki in naseljenci na Zahodnem bregu ubili več kot 700 Palestincev. V istem času je bilo na izraelski strani ubitih 24 ljudi.

Begunsko taborišče Tulkarm je nastalo leta 1950 po ustanovitvi Izraela, ki Zahodni breg okupira od leta 1967.