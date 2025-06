Javnost začudena: to je fotografija, ki jo ima Trump za ozadje na svojem mobilnem telefonu

Pozornost javnosti je pritegnil zaslon mobilnega telefona ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na katerem je jasno razvidno, da Trump za ozadje uporablja svojo fotografijo. Trumpa s prednjo stranjo njegovega mobilnega telefona so ujeli med izstopom iz letala Air Force One.

Gre za selfi, ki ga uporablja že nekaj časa – od leta 2023, ko so ga z istim zaslonom fotografirali med igranjem golfa.

Poleg njegove lastne fotografije na zaslonu je kamera v istem trenutku posnela tudi sporočilo, ki mu ga je poslal svetovalec Roger Stone, kar je še dodatno podžgalo razprave o Trumpovih odnosih in komunikaciji.

Uporabniki družbenih omrežij niso zamudili priložnosti za šalo na Trumpov račun. Nekateri so bili nad izbiro fotografije začudeni, drugi so se iz nje norčevali.

