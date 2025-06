Elon Musk o obtožbah: Lažejo se kot nori!

Pri časniku The New York Times so v četrtkovi reportaži o zasebnem življenju milijarderja med drugim navajali trditve več virov blizu Muska o njegovi domnevni uporabi mamil.

Najbogatejši Zemljan in tesni zaupnik predsednika ZDA Donalda Trumpa naj bi med drugim užival ketamin, ekstazi in psihadelične gobice, zaradi prekomernega jemanja ketamina pa naj bi občasno izgubil celo nadzor nad odvajanjem urina, so zapisali pri mediju.

Donald Trump pravi, da ga ne skrbi poročanje medijev o Musku in njegovem domnevnem uživanju mamil. Foto: Reuters

Elon Musk se je na poročanje ameriškega časnika odzval na svojem družbenem omrežju, natančneje v komentarju objave, katere avtor se je pošalil, da bi morali z drogami, ki jih domnevno jemlje Musk, oplemenititi javno vodovodno omrežje oz. pitno vodo, saj bi bili lahko potem vsi tako produktivni kot milijarder.

😂💯



Also, to be clear, I am NOT taking drugs! The New York Times was lying their ass off.



I tried *prescription* ketamine a few years ago and said so on 𝕏, so this not even news. It helps for getting out of dark mental holes, but haven’t taken it since then.