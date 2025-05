Ko je v Romuniji 18. maja potekal odločilni drugi krog predsedniških volitev med sredinskim županom Bukarešte Nicusorom Danom in nacionalistom Georgeem Simionom, so se na volišča odpravljali tudi Poljaki. Ti so prav tako kot Romuni v prvem krogu izbirali novega predsednika.

V prvem krogu je največ glasov zbral kandidat vladajoče koalicije in liberalni župan Varšave, 53-letni Rafal Trzaskowski, in sicer 31,36 odstotka. Tesno mu je sledil formalno neodvisni kandidat, dejansko pa kandidat desne opozicijske stranke Zakon in pravičnost (PiS) 42-letni zgodovinar Karol Nawrocki. Ta je dobil v prvem krogu 29,54 odstotka glasov.

Na tretje in četrte mesto sta se uvrstila kandidata, ki sta še bolj desno od Nawrockega – Slawomir Mentzen (14,81 odstotka) in Grzegorz Braun (6,34 odstotka). Menzten je zagovornik prepovedi splava, tudi v primeru posilstva, po drugi strani pa zagovarja nizke davke in podjetnike. Mentzna naj bi podpirali zlasti mladi, ki živijo v mestih.

Mentzen je nasprotnik ukrajinskega članstva v Natu, nasprotuje napotitvi poljskih vojakov v Ukrajino in je proti temu, da Ukrajinci, ki živijo na Poljskem, dobivajo socialno pomoč od poljske države. Mentzen je tudi zagovornik poljskega izstopa iz EU. Nasprotuje tudi poljski prepovedi uvoza ruskega premoga.

Rafal Trzaskowski se je za položaj predsednika Poljske potegoval že leta 2020, a ga je takrat v drugem krogu tesno premagal Andrzej Duda. Položaj poljskega predsednika je pomemben, ker lahko ta med drugim vlaga veto na zakon, ki jih sprejme poljski sejem. Trenutna poljska vlada, ki jo vodi Donald Tusk, si zato želi, da bi predsednik postal vladi naklonjeni Trzaskowski. Javnomnenjske ankete napovedujejo zelo tesen izid v drugem krogu. Nekatere ankete napovedujejo zmago Trzaskowskemu, spet druge Nawrockemu. Foto: Guliverimage

Še bolj desno od Menztna je Braun (oba imata daljne nemške prednike). Braun je radikalni poljski nacionalist, ki rad izkazuje sovraštvo do Ukrajincev, Američanov, Judov in poljskih protestantov. Zagovarja tudi odpravo demokracije in uvedbo monarhije. Prepričan je, da bi Poljska morala imeti jedrsko orožje.

Za razliko od Brauna Nawrocki ne nasprotuje Američanom, ampak je zagovornik Nata. Dva tedna pred prvim krogom volitev se je tudi srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trump v Ovalni pisarni. To srečanje je seveda znak podpore Trumpovih republikancev Nawrockemu.

Za razliko od Mentzna Nawrocki ne zagovarja izstopa iz EU, ampak je za preoblikovanje EU v ohlapno konfederacijo nacionalnih držav. Je kritičen do Rusije, ki ji očita, da je v svojem bistvu imperialistična tvorba, ki je izvažala in izvaža nasilje. Ker je odgovoren za odstranitve spomenikov Rdeči armadi na Poljskem, ga je februarja lani Rusija uvrstila na seznam oseb, ki jih išče zaradi kaznivih dejanj.

Nawrocki niti z Ukrajinci ni v najboljših odnosih, ker pogojuje članstvo Ukrajine v Nato in EU z ukrajinskim priznanjem genocida nad Poljaki v Voliniji v letih 1943–1944. A pri tem je treba poudariti, da je podobno tudi stališče zdajšnje poljske vlade, ki jo vodi Donald Tusk.

Poljsko-ukrajinski odnosi

Zaradi poljske podpore Ukrajini v času ruske invazije lahko dobimo varljivi občutek, da so bili med Poljaki in Ukrajinci vedno zgledni in dobrososedski odnosi. A ni tako. Moramo vedeti, da zdajšnje poljsko-ukrajinsko zavezništvo temelji na skupnem strahu pred napadalno Rusijo. Preteklost med Ukrajinci in Poljaki je bila pogosto krvava.

Še zlasti je zelo boleče obdobje v prvi polovici preteklega stoletja. Po prvi svetovni vojni so Poljaki uničili Zahodnoukrajinsko republiko, ozemlje zahodne Ukrajine pa priključili obnovljeni poljski državi. Ta je zatirala ukrajinsko prebivalstvo in na večinsko ukrajinsko območje na vzhodu obnovljene poljske države načrtno naseljevala poljske koloniste, t. i. osadnike. Varšava je proti Ukrajincem vodila politiko raznarodovanja in prisilnega popoljčenja. Ukrajinci so se odzvali z napadi na predstavnike poljskih oblasti.

Med drugo svetovno vojno so ukrajinski nacionalisti izvedli etnično čiščenje Poljakov iz Volinije in deloma tudi iz vzhodne Galicije. V pokolih je po podatkih umrlo do sto tisoč Poljakov. Izseljevanje Poljakov z vzhoda po prvi svetovni vojni obnovljene poljske države je po koncu druge svetovne vojne do konca izpeljala Sovjetska zveza. Na drugi strani so Poljaki razselili ukrajinsko manjšino z vzhoda države na dele Poljske, ki so bili pred drugo svetovno vojno del Nemčije.

Za Ukrajince so dogodki v Voliniji med drugo svetovno vojno tragedija, za Poljaki pa etnično čiščenje, masakri in genocid. Ukrajinski nacionalisti, ki so sodelovali v pokolih v Voliniji, so za Poljake zločinci, za številne Ukrajince pa domoljubi in narodni junaki.