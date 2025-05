Špekulacije na družbenih omrežjih in forumih, kot je Reddit, ali se Elon Musk v javnosti oz. pred objektivi kamer pojavlja pod vplivom mamil, je dodatno podžgala petkova reportaža o domnevni milijarderjevi zlorabi drog v ameriškem časniku The New York Times.

Elon Musk je bil v zadnjih mesecih večkrat tarča špekulacij, ali je med svojimi javnimi nastopi morda pod vplivom mamil. Foto: Reuters

Ketamin, ekstazi, gobice

Kot so po pogovorih z Muskovimi znanci in poslovnimi partnerji ter na podlagi zasebnih sporočil Elona Muska razkrili novinarji časnika, naj bi najbogatejši človek na svetu med drugim užival ketamin, ekstazi, aderal, zolpidem, psihadelične gobice in druge psihoaktivne snovi. S sabo naj bi redno nosil tudi škatlico z zdravili, ki je vsebovala kar 20 različnih tablet.

Elon Musk je v intervjuju z nekdanjim novinarjem televizijske hiše CNN Donom Lemonom lani priznal, da občasno uživa manjše doze ketamina. "Če ga jemlješ preveč, ne moreš narediti ničesar. Jaz pa imam veliko dela," je takrat dejal Musk. Ko je Lemon poskusil povrtati globlje in o tem izvedeti več, je Musk intervju prekinil.

Sodeč po reportaži časnika The New York Times naj bi bila Muskova uporaba ketamina sicer bistveno pogostejša. Jemal naj bi ga v tolikšnih količinah, da je občasno izgubil celo nadzor nad odvajanjem urina, so navedli.

Musk med zaprisego Trumpa 20. januarja letos:

Ameriški medij The Wall Street Journal je medtem leta 2024 objavil navedbe virov blizu Muska, ki so trdili, da šef podjetij Tesla in SpaceX redno uživa ketamin, psihadelične gobice, ekstazi ter celo kokain in LSD.

Muskov odvetnik Alex Spiro je leta 2024 za The Wall Street Journal zatrdil, da je Musk redno podvržen naključnim testom, ki bi pokazali sledove uživanja mamil, in da je do takrat brez težav prestal že vsakega. Foto: Reuters

Musk se je odgovoru na vprašanje o mamilih izognil in napadel kredibilnost medija

Ko je Elona Muska eden od novinarjev, ki so bili prisotni na petkovi tiskovni konferenci v Beli hiši, na kateri se je Musk uradno poslovil od funkcije v administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa, poskusil vprašati za komentar glede navedb v časniku The New York Times, se je Musk odgovoru izognil.

Namesto tega je pod vprašaj postavil kredibilnost medija in The New York Times obtožil, da so lagali o preiskavah domnevnega vmešavanja Rusije v predsedniške volitve v ZDA leta 2016. Šlo je za poročanje, ki gre zelo v nos predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, časnik pa je zanj dobil prestižno Pullitzerjevo nagrado. Musk je svojo trditev utemeljil z dejstvom, da je sodnik na Floridi ta teden odločil, da je tožba Trumpa proti komisiji, ki podeljuje omenjene nagrade, utemeljena. Trump komisijo namreč toži zaradi domnevne "nezakonite razžalitve".