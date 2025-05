Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk je ob petkovem uradnem slovesu od svojega položaja vodje urada za vladno učinkovitost (Doge) dejal, da bo še naprej prijatelj in svetovalec predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki ga je zadolžil, da najde in ukine potratno vladno porabo. Musk je pred novinarje sicer stopil z opazno modrico na očesu, ki mu jo je po tem, ko ga je milijarder izzval, naj ga udari, povzročil petletni sin X.

Musk je lani napovedoval, da bo zveznemu proračunu prihranil 2000 milijard dolarjev z ukinitvijo odvečne porabe, nato je številko znižal na 1000 milijard do oktobra, na koncu pa je proračunu z ukinjanjem zveznih agencij in odpuščanji po neuradnih ocenah prihranil le okrog 160 milijard dolarjev. Proračunski izdatki so medtem v času Trumpove vlade opazno narasli.

Elon Musk in Donald Trump na tiskovni konferenci ob Muskovem uradnem slovesu od Bele hiše. Foto: Reuters

Trump: Elon ostaja prijatelj predsednika ZDA

Na poslovilni novinarski konferenci v Ovalni pisarni Bele hiše je Musk od Trumpa sprejel zlati ključ in dejal, da se veseli, da bo še naprej prijatelj in svetovalec predsednika ZDA in bo še naprej podpiral Doge pri vztrajnem zmanjševanju več tisoč milijard dolarjev potrate.

Potarnal je, da je skupaj z Dogem postal dežurni krivec za kakršnokoli znižanje porabe kjerkoli v vladi. Trump pa je zagotovil, da se bo delo urada nadaljevalo in da bo naredil vse, da bodo dosedanji ukrepi potrjeni za stalno.

Foto: Reuters

Muskov obraz je med neposrednim prenosom novinarske konference krasila modrica na očesu in po vprašanju o tem je razložil, da ga je med igro mahnil njegov petletni sin.



Razkril je tudi, da ga je sam izzval, naj ga udari. "Rekel sem daj, udari me. In me je res. Izkazalo se je, da tudi petletniki znajo udariti. Najprej se ni poznalo nič, potem pa je nastalo tole," je pojasnil novinarju v ovalni pisarni Bele hiše.



Pošalil se je tudi, da modrice ni staknil v Franciji, s čimer se je ponorčeval iz nedavnega videoposnetka francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je pred kamerami prejel klofuto svoje žene Brigitte.

Muskova najbolj tragična dediščina ostaja ukinitev Agencije za mednarodni razvoj (Usaid) zaradi česar je brez življenjsko pomembne pomoči ostalo več milijonov ljudi v najrevnejših državah sveta. Študija Bostonske univerze je ugotovila, da je to posredno povzročilo smrt več deset tisoč ljudi.

Trump je še dejal, da bo Doge nadaljeval delo na posodobitvi zvezne davkarije IRS, kjer so odpustili več sto uslužbencev.

Musk napadel medij, ki je poročal o njegovem uživanju drog

Ameriški časnik New York Times je poročal, da je Musk lani v času Trumpove predsedniške kampanje užival poživila in mamila od ketamina in aderala do ekstazija in si je pokvaril mehur. Musk na vprašanje o tem ni odgovoril, je pa napadel New York Times zaradi poročanja o ruskem vpletanju v ameriške volitve na strani Trumpa leta 2016.

Muskova prizadevanja za ukinjanje potratne porabe so bila sicer že vnaprej obsojena na neuspeh, če je verjeti odpuščenemu nekdanjemu uslužbencu Doga Sahilu Lavingii iz Virginije, ki trdi, da je bil odpuščen takoj, ko je na družbenih medijih objavil, da zvezna vlada deluje zelo učinkovito in ni odkril velike nenamenske porabe, na katero so ga opozarjali.