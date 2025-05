Trump je po prihodu na oblast začel uvajati nove carine tako proti nasprotnikom kot zaveznikom, najostreje je nastopil proti Kitajski, ki ji je carine dvignil na 145 odstotkov, Peking pa je vrnil s 125-odstotnimi carinami na uvoz iz ZDA. Nedavno je Trump carine na uvoz iz Kitajske znižal na 30 odstotkov, Kitajska pa za uvoz iz ZDA na deset odstotkov.

Vmes je odmevala njegova napoved, da bo carine na uvoz iz EU zvišal na 50 odstotkov, ker pogajanja ne napredujejo, nakar si je po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen spet premislil in dovolil premirje do 9. julija.

Trump je doslej okrog 50-krat sprejel ali spremenil svoje carine, kar je vedno povzročilo velika nihanja na newyorških borzah in borzah po svetu. Centralna banka ZDA Federal Reserve zaradi njegove nepredvidljivosti noče spreminjati svoje denarne politike.

Zmešnjavo povzročajo tudi ameriška sodišča, ki najprej ukinjajo carine, nato pa jih znova odobrijo. Newyorški borzni indeksi ob vsaki novi Trumpovi napovedi nihajo, vendar pa je kolumnist časnika Financial Times Robert Armstrong ugotovil stalnico, na katero računajo vlagatelji. Kot je zapisal, se Trump glede carin vedno umakne.

Armstrong je skoval kratico "taco" (Trump always chickens out), kar v prevodu pomeni, da Trump vedno stisne rep med noge. Ameriške družbene medije so nato preplavile podobe Trumpa s priljubljenim mehiškim prigrizkom taco, v sredo pa je s tem predsednika soočila dopisnica poslovne televizije CNBC Megan Cassella.

Trump je dejal, da za to sliši prvič. Novinarki je dejal, da ni lepo, da zastavlja "takšna grda vprašanja". Izraz taco trgovanje se je prijel tudi Wall Streeta, kjer nekateri poučeni vlagatelji zdaj domnevno kupujejo delnice po vsaki novi Trumpovi carinski grožnji. Nato čakajo, da si bo premislil, in jih prodajo z dobičkom.

Analitiki današnjo Trumpovo objavo glede Kitajske vidijo predvsem kot odgovor užaljenega predsednika na norčevanje iz njegove carinske politike.

THERE ARE NO TRADE DEALS

