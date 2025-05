Prizivno sodišče je odločilo, da je Trumpova carinska politika veljavna, vsaj dokler ne bo odločilo o zahtevi vladnih odvetnikov, da carine veljajo, dokler se ne izčrpajo vse tožbe.

To pomeni, da Trumpove 10-odstotne carine proti vsem državam sveta znova veljajo, tako pa velja tudi vzajemne za carine, ki jih je uvedel proti okrog 60 državam in začasno zamrznil, dokler trajajo pogajanja o trgovinskih odnosih.

Še naprej veljajo tudi 25-odstotne carine na določen uvoz iz Kanade in Mehike ter 20-odstotne carine na ves uvoz iz Kitajske. Te carine je Trump uvedel z izgovorom, da Mehika, Kanada in Kitajska ne storijo dovolj za preprečitev pritoka mamil in nezakonitih priseljencev v ZDA.

Nepopravljiva škoda Združenim državam Amerike?

Trumpova vlada je prizivno sodišče uspela prepričati, da odločitev sodišča za mednarodno trgovino povzroča nepopravljivo škodo zunanji politiki ZDA. Trumpova vlada naj bi bila sredi pogajanj z več kot 60 državami sveta in ukinitev carin pomeni, da Trump več nima vzvoda za pritisk nanje.

Donald Trump na carinjenje drugih držav stavi ogromno. Med predvolilno kampanjo je carine namreč zelo pogosto omenjal kot rešitev za ameriški javni dolg. Foto: Reuters

Prizivno sodišče ni odločalo o tem, ali je bila odločitev sodišča za mednarodno trgovino, ki je Trumpove vzajemne carine označila za nezakonite, pravilna ali ne. Odločilo pa je, da lahko veljajo naprej dokler ne bo sprejelo sodbe o tem.

Trumpove carine so predmet več tožb v ZDA, poleg sodišča za mednarodno trgovino, ki je odločalo o tožbi majhnih podjetij s Floride, pa jih je danes v tožbi uvoznika igrač iz Illinoisa razveljavil tudi zvezni sodnik v Washingtonu.

V primeru, da prizivno sodišče odloči proti Trumpovi vladi oziroma proti tožnikom, pa obema stranema ostaja še pritožba na vrhovno sodišče ZDA.

Še nekaj ur prej je Trumpove carine zavrnilo tudi drugo zvezno sodišče

Potem ko je ameriško sodišče za mednarodno trgovino v sredo zavrnilo carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa, jih je v četrtek zavrnil tudi zvezni sodnik v Washingtonu Rudolph Contreras. Sodnik je uveljavljanje sodbe preložil za dva tedna, in sicer, da bi omogočil obravnavo pritožbe na prizivnem sodišču, poročajo ameriški mediji. To se je nato tudi zgodilo zelo hitro, prizivno sodišče pa je razsodilo v korist Trumpove administracije.

Trump se je skliceval na napačen zakon

Contreras je v četrtek sicer odločal v primeru tožbe uvoznika igrač iz države Illinois in ugotovil, da zakon, na katerega se je Trump skliceval ob uvedbi carin, tega ne omogoča.

"Zakon o mednarodnih posebnih gospodarskih pooblastilih iz leta 1977 (IEEPA) predsednika ne pooblašča za uvedbo carin. Zato se sodišče se strinja s tožniki," je odločil sodnik. Trump je za uvedbo carin izkoristil IEEPA s trditvijo, da veliki zunanjetrgovinski primanjkljaji ZDA pomenijo izredne razmere. Sodišče za mednarodno trgovino in Contreras se s tem ne strinjata.

Piarovka Bele hiše sodnike obtožuje, da zlorabljajo pooblastila

Bela hiša se na Contrerasovo sodbo ni takoj odzvala, vendar pa je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt odločitev sodišča za mednarodno trgovino označila za napačno in izrazila prepričanje, da bo odločitev v pritožbenem postopku razveljavljena. "Sodniki so brez sramu zlorabili svoja pooblastila in si prisvojili avtoriteto predsednika Trumpa," je izjavila.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je goreča zagovornica vseh potez in odločitev predsednika ZDA Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Ministrstvo za pravosodje je v pritožbi pozvalo k takojšnji zaustavitvi sodne odločitve in navedlo, da namerava vlada že ta petek vrhovno sodišče ZDA zaprositi za izredno posredovanje. Odločitvi sodišč sta velik udarec za Trumpovo carinsko politiko, ki se spreminja iz dneva v dan. Pred kratkim je EU zagrozil s 50-odstotnimi carinami, nato sprejel 90-dnevni odlog.

Sodnike označujejo za aktiviste

"Nič se ni spremenilo," je za televizijo Bloomberg izjavil Trumpov trgovinski svetovalec Peter Navarro, predsednik Nacionalnega gospodarskega sveta Bele hiše Kevin Hasset pa je za televizijo Fox zagotovil, da odločitev "aktivističnih sodnikov" ne bo vplivala na pogajanja s trgovinskimi partnerji.

Hasset je dejal, da imajo še druge carinske opcije, ki jih za zdaj ne bodo uporabili ter dodal, da je vlada blizu dokončanja sporazumov s tremi trgovinskimi partnerji. Trump je doslej naznanil le trgovinsko-carinski sporazum z Veliko Britanijo.

Carine povzročajo sive lase

Trumpova carinska zmešnjava v ZDA ogroža gospodarsko rast in obeta pospešitev inflacije. Centralna banka Federal Reserve (Fed) pa zaradi tega za zdaj ne namerava spreminjati obrestne politike.

Predsednik Fed Jerome Powell, ki je večkrat zavrnil Trumpove zahteve da naj zniža obrestne mere, se je danes sestal s predsednikom in mu ponovil, da bo politika banke povsem odvisna od gospodarskih informacij, centralna banka pa bo vztrajala pri svojem mandatu maksimalne zaposlenosti in umirjene inflacije, je sporočil Fed. Trump je na srečanju s Powellom v Beli hiši vztrajal, da bi moral Fed znižati obrestne mere in menil, da Powell dela napako, ki ZDA postavlja v podrejen gospodarski položaj s Kitajsko in drugimi državami.

Trenutno Trumpove carine večinoma ne veljajo, vendar pa lahko konservativna, Trumpu naklonjena, večina vrhovnega sodišča to hitro spremeni.