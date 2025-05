Ruski predsednik Vladimir Putin se igra z ognjem, je danes povedal ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da bi se Rusiji zgodilo veliko slabih stvari, če ne bi bilo njega. Trump je v zadnjih dneh po silovitih ruskih napadih na Ukrajino zaostril retoriko do Putina. V nedeljo ga je označil za norega.

"Vladimir Putin se ne zaveda, da bi se Rusiji, če ne bi bilo mene, zgodilo že veliko res slabih stvari, in to res zelo slabih. Igra se z ognjem!" je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Ameriški predsednik je Putina zaradi nedavnih silovitih ruskih napadov na ukrajinska mesta v nedeljo označil za norega in opozoril, da bo vsak poskus popolnega prevzema Ukrajine vodil v propad Rusije. Kremelj v odzivu kritikam ni pripisal velikega pomena in zatrdil, da Putin zgolj sprejema ukrepe, ki da so nujni za zagotovitev varnosti Rusije.

Brez nesoglasij ne gre

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes še dejal, da Trumpove kritike ne bodo vplivale na načrt za izmenjavo ameriških in ruskih zapornikov. "Jasno je, da se ruska in ameriška stran ne smeta in ne moreta strinjati o vsem. Vedno bodo obstajala določena nesoglasja," je dodal.

Po telefonskem pogovoru med Trumpom in Putinom prejšnji teden so iz Kremlja sporočili, da sta se predsednika pogovarjala tudi o izmenjavi po devet zapornikov.