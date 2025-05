Predstavnik ZDA je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini dejal, da Ukrajina ni ovira na poti do miru, ampak je to Rusija, ki vztrajno zavrača pozive k takojšnjemu brezpogojnemu premirju. Ruski predstavnik, ki je zasedanje sklical, je nasprotno trdil, da Moskva želi pogajanja, Ukrajina pa jih zavrača.

20.34 ZDA vztrajajo, da Rusija ni pripravljena na mir v Ukrajini

15.35 Rusija bo v ponedeljek v Istanbul poslala svojo delegacijo

12.38 Turčija bi gostila srečanje med Putinom, Trumpom in Zelenskim

Zasedanje Varnostnega sveta ZN o vojni so že v četrtek sklicale ukrajinske zaveznice - med njimi Slovenija -, Rusija pa na takšna zasedanja sedaj že tradicionalno odgovarja s svojimi zasedanji na temo oboroževanja Ukrajine s strani zahodnih držav.

"Načeloma smo pripravljeni upoštevati možnost premirja, ki bi lahko vodilo v rešitev sedanjega konflikta, vendar je za to potrebno srečanje obeh strani. Mi smo vedno znova izrazili pripravljenost na to," je dejal Vasilij Nebenzija in dejal, da bi morale zahodne države kot predpogoj za to prenehati oskrbovati Ukrajino z orožjem. Zahodne države je obtožil, da jih kompromis ne zanima.

Ameriški diplomat je dejal, da Washington deli zaskrbljenost drugih držav, da Moskva ni pripravljena na mir in pozval Kitajsko, naj neha Rusijo zalagati z blagom za dvojno uporabo. Tako kot večina drugih govornikov je izrazil zaskrbljenost zaradi sodelovanja enot iz Severne Koreje v vojni na strani Rusije.

Danska predstavnica je spomnila, da je Rusija iz Severne Koreje uvozila štiri milijone topovskih granat, več kot 100 raketnih izstrelkov in 12.000 vojakov, dobila pa je tudi veliko število brezpilotnikov iz Irana. "Ukrajina je sprejela takojšnje in brezpogojno 30-dnevno premirje, Rusija pa ne," je dejala.

Slovenski diplomat: Država, ki se brani, ima pravico do nabave orožja



"Na temo Ukrajine smo se srečali včeraj, ko smo temeljito predstavili naše stališče o vojni," pa je povedal slovenski diplomat Klemen Ponikvar in zatrdil, da si tako Ukrajina kot Evropa želita miru.



Država, ki se brani pred agresijo, ima pravico do nabave orožja za samoobrambo, je dejal in dodal, da po drugi strani nakupi orožja od države, ki je pod sankcijami Varnostnega sveta, kot je Severna Koreja, niso dovoljeni. Opozoril je, da Rusija na pozive za mir odgovarja z napadi raket in brezpilotnih letal.

Moskva bo v Istanbul poslala svojo delegacijo, ki bo v ponedeljek pripravljena sodelovati pri novih neposrednih pogajanjih z Ukrajino, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. V Kijevu sicer udeležbe za zdaj še niso potrdili, so pa ponovili zahtevo, da jim Moskva še pred pogovori posreduje svoje pogoje za mir.

"Pripravljena bo na nadaljevanje pogajanj v ponedeljek zjutraj," je glede ruske delegacije povedal Peskov. Želi si, da bi državi v Istanbulu razpravljali predvsem o predlogih za končanje vojne, ki sta jih obe strani pripravili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Drugi krog pogajanj med državama je v sredo predlagal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kot je dejal, namerava Rusija v ponedeljek v Istanbulu ukrajinski delegaciji predstaviti osnutek memoranduma o svojih pogojih za končanje vojne. Kijev je v odzivu izrazil pripravljenost na pogovore, a dodal, da se mora z ruskimi pogoji seznaniti vnaprej, da bi srečanje prineslo rezultate.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je danes po srečanju s turškim kolegom Hakanon Fidanom v Kijevu ponovil, da Kijev ostaja zavezan dialogu, a da še vedno čaka na ruski memorandum, poroča bruseljski portal Politico.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po srečanju s Fidanom opozoril, da Rusija še vedno ni posredovala svojega memoranduma. "Žal Rusija dela vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovila, da naslednje morebitno srečanje ne bo prineslo nobenih rezultatov," je še zapisal na omrežju X.

Pri tem ni potrdil, ali bo Ukrajina sodelovala na pogovorih v Istanbulu. Je pa izrazil prepričanje, da bi morala biti pogajanja ustrezno pripravljena in dnevni red pogovorov jasen.

Kijev sicer trdi, da je svoj memorandum že posredoval tako Moskvi kot Washingtonu. Posebni odposlanec ZDA Keith Kellogg je potrdil prejem ukrajinskega dokumenta ter ga označil za "precej dobrega" in "razumnega".

Turški zunanji minister Hakan Fidan je danes med obiskom v Kijevu predlagal, da bi Turčija v prihodnosti gostila tristransko srečanje predsednikov Ukrajine, Rusije in ZDA. Srečanje Volodimirja Zelenskega, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa bi po njegovih besedah lahko nadgradilo mirovna pogajanja, ki naj bi v ponedeljek potekala v Istanbulu.

"Iskreno verjamemo, da je mogoče prvi in drugi krog neposrednih pogajanj v Istanbulu nadgraditi s srečanjem med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pod vodstvom turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana," je danes med obiskom v ukrajinski prestolnici povedal Fidan.

"Lahko si zatiskamo oči ob nadaljevanju te vojne ali pa dosežemo trajen mir še pred koncem leta. Pričakovanja glede premirja in miru so se povečala. Napredek je vsekakor mogoč, dokler ostajamo za pogajalsko mizo," je še dejal turški zunanji minister, ki se bo danes v Kijevu srečal z Zelenskim.

Zelenski je ta teden prav tako pozval k tristranskemu srečanju voditeljev Ukrajine, Rusije in ZDA. V Kremlju so v odzivu na izjavo turškega ministra danes znova poudarili, da je pogoj za kakršnokoli srečanje, na katerem bi sodeloval Putin, "konkreten dogovor" med pogajalci obeh strani.

Pobudo za ponedeljkov drugi krog pogajanj v Istanbulu je dala Rusija, v Kijevu pa udeležbe za zdaj niso potrdili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub prizadevanjem za pogajanja ter napovedim o novem krogu pogovorov med delegacijama Rusije in Ukrajine se nadaljujejo tudi medsebojni napadi obeh strani.



Ukrajinska vojska je sporočila, da je ponoči nevtralizirala 56 od 90 brezpilotnih letalnikov, s katerimi so Rusi napadli regije Harkov, Odesa in Doneck.



Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z droni na mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine, so ob tem sporočile tamkajšnje lokalne oblasti. Ranjenih je najmanj osem ljudi, vključno z dvema mladoletnikoma. Ukrajinske sile so medtem po ruskih navedbah napadle obmejno regijo Kursk.