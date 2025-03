Tako sta se kobacali nekajmesečni dvojčici pande #video

Mladička pande, dvojčici Lotti in Leni, sta si v berlinskem živalskem vrtu privoščili prvi potep in raziskovanje sveta v zunanji ogradi.

Mala pandova mladička Lotti in Leni sta se v sončnem vremenu kobacala po lesenih ploščadih in drevesih v berlinskem živalskem vrtu.

"Najpomembneje je seveda, da mladiče navajamo na plezanje. Mladiči pand zelo radi plezajo in to je nujno za njihovo preživetje, saj tako v svojem naravnem okolju najdejo zatočišče pred morebitnimi plenilci. Zadnjih nekaj tednov in mesecev sta lahko plezanje vadila na nizkih ploščadih v naši prelepi notranji ogradi. Danes je malo topleje in sije sonce, danes lahko prvič splezata na visoke platforme v zunanjem ograjenem prostoru," je za Reuters povedal oskrbnik pand Florian Sicks.

Kot je dodal Sicks, začnejo majhne pande v svojem naravnem okolju po okolici plezati, ko so stare od približno štiri do šest mesecev. "Naša mladiča pande sta zdaj stara že skoraj sedem mesecev, zato je zdaj ravno pravi čas, da gresta ven, da nabereta več čutnih vtisov," je dodal.

Sprva sta mali pandi okolico raziskovali počasneje in ostali na ploščadi

Sicks je bil nad videnim gibanjem in premagovanjem ovir malih pand navdušen: "To je bilo zelo zelo dobro. Zelo sem vesel, da nista takoj splezali na najvišja drevesa, ampak sta svojo okolico raziskovali počasneje in sta najprej ostali na ploščadi. Danes ne bi moglo iti bolje."

Mladiči pande se prav tako kot odrasle pande prehranjujejo z bambusom. Skrbnik pand je dodal, da lahko obiskovalci njihovega živalskega vrta velike pande vidijo vsak dan v zunanji ogradi. "Koliko časa preživijo v zunanji ogradi, je vedno odvisno od vremena," je dodal skrbnik pand in medvedov v berlinskem živalskem vrtu in razložil, da ob sončnem vremenu na prostem zagotovo preživijo več ur. "Sicer pa jih je veliko videti tudi v notranji ogradi," je še povedal Sicks.

