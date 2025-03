Iz Veterinarske ambulante Ljubljana so sporočili, da so se razveselili rojstva treh mladih teličkov (trojčkov), kar je izjemno redek dogodek.

"Da, trojčki so ... krava je povrgla tri zdrava teleta. Možnost za tak dogodek je le 0,001 odstotka," so ob fotografijah treh mladih teličkov zapisali v Veterinarski ambulanti Ljubljana.

Krave so breje približno devet mesecev (od 279 do 292 dni). Dolžina brejosti je odvisna od več dejavnikov, kot sta pasma krave in spol teleta. Obdobje brejosti pri bikovih teletih je običajno daljše kot pri telicah. Obdobje brejosti je običajno pogojeno s težo, saj biki teleta tehtajo več kot telice in zato potrebujejo dlje časa v maternici.