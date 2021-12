Na dražbi več kot tisoč edinstvenih zakladov pokojnega Karla Lagerfelda

Čeprav so minila že tri leta od smrti legendarnega oblikovalca, se zdi, da je njegova vila ostala točno takšna, kot jo je pustil. Na eni od njegovih majhnih mizic je pripravljena skicirka, v njegovi dnevni sobi lično zložene čakajo knjige, da jih prelista.

Če je bil Karl Lagerfeld po čem znan, je to vsekakor dober okus. Ta se odraža tudi v njegovem domu. Pravzaprav domovih. Poleg vile, ki je prikazana v videu, je imel še rezidenci v Parizu in Monaku.

Na dražbi tudi skulptura njegove mačke

Zdaj so njegova lično urejena posestva, drage umetnine, unikatno pohištvo in po meri izdelane prepoznavne rokavice pripravljeni, da zaživijo novo življenje. Družba Sotheby's, ki je eden največjih svetovnih posrednikov likovne in dekorativne umetnosti, nakita in zbirateljskih predmetov, je dala na dražbo več kot tisoč Lagerfeldovih osebnih zakladov.

Na dražbi bodo tudi rokavice brez prstov, ki so bile njegov prepoznavni znak. Foto: Reuters

Med njimi so dragoceni Goyardovi kovčki, sedežna garnitura Bruno Paul, portret, ki ga je izdelal Takashi Murakami, in posebej oblikovana skulptura Lagerfeldove ljubljene mačke Chaupette. Dražba bo v Monaku, Parizu in nazadnje Kölnu, spletne ponudbe pa so že v polnem teku.

Skulpturo Lagerfeldove ljube mačke Choupette je leta 2013 oblikovala umetnica Joane Vasconcelos. Foto: Reuters

Preberite še: