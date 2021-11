Bi spali v vili Karla Lagerfelda za 15 tisoč evrov na noč?

Karl Lagerfeld je hišo kupil leta 1988, le pet let po tem, ko je začel svoje desetletno vodenje pri modni hiši Chanel in jo nato obnovil. Hiša je bila zgrajena leta 1902, slog tega posestva pa ustvarja še posebej impresivno okolje s čudovitimi stenskimi oblogami in stebri. S šestimi spalnicami, štirimi kopalnicami, dvema garderobama in sobo za biljard ima zagotovo veliko prostora. Zunaj je 250 kvadratnih metrov velika terasa, ki ponuja prostor za sončenje in pogled na Sredozemsko morje. Bivanje v nastanitvi vključuje zasebni salonski šotor na zasebni plaži z dostopom do bazena in restavracij ter električni avto za enostaven dostop do številnih hotelskih objektov. Hišo lahko najamete najmanj za sedem noči.

Vila z imenom La Vigie je bila zgrajena za Williama Ingrama, londonskega politika in lastnika časopisa. Govori se, da je imel Ingram na posestvu vrsto redkih živali in eksotičnih ptic, ki so se prosto gibale po posestvu. Nato je prišla druga svetovna vojna in nemška okupacija, tako je vila La Vigie postala opazovalna točka za nemške sile.

"To je najvarnejši kraj na svetu," je Lagerfeld povedal za W Magazine leta 1988. "Nemogoče se je približati kraju. Mimo ne pelje nobena javna cesta in za vstop morate iti skozi dvojna vrata. Nima niti naslova, tako da mi nihče ne more poslati pošte." Lagerfeld je hišo obdržal do poznih 90. let.

Leta 2021 je vila zopet dobila nekaj pozornosti, ponovno zaradi Chanela. Kampanja Chanel pomlad poletje 2021 je bila v celoti posneta v Monaku v tej vili. V kampanji je nastopila plemkinja in manekenka Charlotte Casiraghi.

Preberite še: