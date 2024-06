Veliki preobrat v modnem svetu, ki nas je vse presenetil

Zgodil se je tektonski preobrat v modni hiši Chanel, ko je v sredo napovedal, da umetniška direktorica, Virginie Viard, odhaja iz te prestižne znamke. Bila je namreč naslednjica, ki jo je izbral Karl Lagerfeld. Njene kolekcije so pogosto prejemale kritike, a vseeno so poskrbele za ekspšlozijo prodaje.

Zahvala za skoraj 30 let dela

V kratki izjavi se je Chanel, druga največja luksuzna znamka na svetu, zahvalil gospe Viard za skoraj 30 let dela. Med tem časom je uspela obnoviti kode hiše ob spoštovahnju dediščine znamke. Novega oblikovalca še niso imenovali.

Modna revija v Franciji. Foto: Gulliver

Prevzem vodenja v težkih časih

Virginie Viard, ki je trenutno stara 62 let, je vlogo umetniške direktorice prevzela v težkem času, po smrti legendarnega Karl Lagerfelda, ki pa je znamko vodil več kot 35 let, to je bilo leta 2019. Gospa Viard je z Lagerfeldom sodelovala mnoga leta, zato jo je tudi izbral za njegovo naslednjico. Opisl jo je kot svojo levo in desno roko.

Uspehi pod njenim vodstvom

Letni prihodki pod njenim vodstvom so narasli na 19,7 milijarde dolarjev, kar predstavlja kar 16 odstotkov več kot prejšnje leto. Omilila je spektakularne predstave, njeni poskusi, da bi Chanel naredila mlajši, pa so ji pogosto spodleteli. Njeni zaščitni znaki na modnih pistah so vključevali metuljčke, različne vrste kratkih hlač in naklonjenost k silhuetam iz 80-ih let.

Odstotki v prodaji so se dvignili. Foto: Gulliver

Kakšna pa je torej prihodnost Chanelovega oblikovanja?

Takoj po njenem odhodu so se začele pričakovane govorice o tem, da bi jo lahko zamenjal Slimane ali pa Piccoli. Chanel poroča, da bo nova kreativna organizacija objavljena pravočasno in, da bo modna revija visoke mode, ki je načrtovana za junij, izvedena po načrtih.