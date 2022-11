Za obleko s podstrešja iztržili neverjeten znesek: "Lastnica je obnemela"

Sto let staro Chanelovo obleko, ki so jo našli na podstrešju francoskega dvorca, so na dražbi prodali za 130 tisoč evrov.

Angleška dražbena hiša Kerry Taylor Auctions, specializirana za redke, vintage modne kose, je prejšnji teden na dražbi ponudila posebno najdbo – obleko, ki jo je slovita Gabrielle "Coco" Chanel predstavila v svoji spomladanski kolekciji leta 1922.

Foto: Profimedia

Svileno in s srebrno nitjo izvezeno obleko so pozabljeno našli v škatli na podstrešju nekega francoskega dvorca. Potem ko so potrdili njeno pristnost, so jo ponudili na dražbi, na kateri je požela nepričakovano zanimanje in dosegla vrtoglavo ceno – 130 tisoč evrov.

"Ko smo lastnici po dražbi sporočili iztržek, je obnemela," so po prodaji sporočili iz dražbene hiše, "ko si je po šoku opomogla, pa je dejala, da upa, da bodo to zgodovinsko pomembno opravo cenile še mnoge generacije v prihodnosti."

