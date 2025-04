Pošta Slovenije prodaja več nepremičnin: kupce bodo našli na dražbi

Pošta Slovenije bo v četrtek izpeljala elektronsko dražbo, na kateri bo poskušala najti kupca za vrsto svojih nepremičnin po Sloveniji. Med njimi so tudi večje, kot sta upravni zgradbi v Novi Gorici in Murski Soboti. Kot so pojasnili za STA, namerava pošta ostati v obeh objektih in tudi delu drugih, ki so naprodaj, a le še kot najemnik.

V poslovodstvu državnega podjetja so pojasnili, da so se za prodajo odločili na podlagi sprejete strategije upravljanja nepremičnin, pri čemer sledijo cilju učinkovitega upravljanja z njimi.

Ob tem so navedli, da bodo v delu prostorov, ki so namenjeni poslovanju poštnih poslovalnic v Novi Gorici in Murski Soboti, ostali tudi po morebitni prodaji nepremičnin. Sočasno ob prodaji prostorov namreč nameravajo skleniti povratni najem prostorov, tako da bosta obe poslovalnici do nadaljnjega nespremenjeno poslovali na obstoječih lokacijah.

Ob omenjenih dveh stavbah bodo na dražbi ponudili še poštne poslovalnice v Šentjurju, Ljubečni pri Celju, na Trgu revolucije v Mariboru, na Jesenicah, v Portorožu, Kranjski Gori in za Bežigradom v Ljubljani. Tudi za zadnje tri v družbi zagotavljajo, da bodo v delu prostorov ostali tudi po prodaji nepremičnin.

Večina prostorov je praznih

Medtem so prostori preostalih ponujenih objektov prazni, saj jih že nekaj časa ne uporabljajo več za svoje poslovanje. V Šentjurju in na Jesenicah se je namreč pošta preselila v nove in večje prostore, na Ljubečni posluje v prostorih pogodbenega partnerja kot pogodbena pošta, mariborska poslovalnica na Trgu revolucije pa je zaprta že od leta 2022.

Ali je že bilo izkazano kakšno zanimanje za omenjene nepremičnine, na Pošti Slovenije ne razkrivajo, so pa za STA povedali, da so v zadnjih dveh letih na petih dražbah prodali 23 nepremičnin. Prodali so poslovno nepotrebne nepremičnine na lokacijah, kjer poštne poslovalnice nemoteno obratujejo v novih prostorih, ali pa se poštne storitve izvajajo prek pogodbenih izvajalcev. Koliko so pri teh prodajah iztržili, niso razkrili.

Koliko si lahko obetajo v primeru uspešne prodaje?

Je pa s spletne strani družbe mogoče sklepati, koliko si lahko obetajo v primeru uspešne prodaje tokrat ponujenih objektov. Na najvišjo izklicno ceno so ocenjeni poslovni prostori v Murski Soboti, kjer je dobrih 2.600 kvadratnih metrov na voljo za 1,269 milijona evrov. Poslovne prostore v Novi Gorici ponujajo po izklicni ceni 1,141 milijona evrov, tamkajšnjo poslovalnico na Kidričevi ulici pa za 438 tisoč evrov.

Od preostalih poslovalnic je na skoraj milijon evrov ocenjena tista v Portorožu, dobrih 800 tisoč evrov pričakujejo za poslovalnico za Bežigradom, 570 tisoč pa za poslovalnico v Kranjski Gori. Za preostale objekte so postavili izklicno ceno okoli 300 tisoč evrov in nižje.

Pred leti je to državno podjetje iskalo kupca tudi za zgodovinsko stavbo na Krekovem trgu v Celju, a takrat zanimanja ni bilo, za zdaj pa novega prodajnega postopka ne načrtujejo. Prav tako so iskali potencialne najemnike za del poštne stavbe na Slovenski cesti v Ljubljani, kjer naj bi nekaj zanimanja kazale nekatere uveljavljene trgovske verige, toda zdaj na Pošti pravijo, da tam trenutno aktivno ne oddajajo prostorov.