Kako se izogniti pravnim zapletom pri nakupu nepremičnine?

Nakup nepremičnine je pomembna odločitev, ki zahteva veliko previdnosti in premišljenosti. Ta proces ne vključuje samo finančnih sredstev, temveč tudi kompleksnost pravnih in administrativnih postopkov, ki lahko, če niso pravilno izpeljani in urejeni, privedejo do resnih zapletov. Na kaj moramo torej paziti?

Foto: DBS D.D.

Temeljito preverite nepremičnino

Začnimo pri temeljih. Preden se zavežete k nakupu, je ključno opraviti natančen pregled nepremičnine. To ne vključuje samo fizičnega ogleda objekta, da bi odkrili morebitne strukturne ali estetske pomanjkljivosti, ampak tudi pravno preverjanje, ki zajema naslednje:

preverjanje zemljiške knjige – zemljiškoknjižni izpisek vam omogoča, da preverite, kdo je pravni lastnik nepremičnine in ali na njej obstajajo hipoteke, služnosti ali druge omejitve,

preverjanje bremen – ugotovite, ali so na nepremičnini vpisane kakršnekoli pravice tretjih oseb, ki bi lahko omejevale vašo uporabo nepremičnine.

Poiščite zanesljivega nepremičninskega agenta

Izbira izkušenega nepremičninskega agenta je še en pomemben korak. Agent ne le pomaga pri iskanju in oceni nepremičnine, ampak lahko tudi svetuje skozi pravne zaplete, povezane z nakupom. Pri izbiri agenta bodite pozorni na to, da ima veljavno licenco in dobre reference. Preverite pretekle uspehe in zadovoljstvo strank ter izberite osebo, ki dobro pozna lokalne tržne razmere in zakonodajo – ta je neprecenljiv vir informacij in nasvetov.

Pravni pregled

Za pravni pregled najemite odvetnika, specializiranega za nepremičninsko pravo. Ta bo preveril, ali so vsi dokumenti, kot so kupoprodajna pogodba, predpogodbe in najemne pogodbe, pravilno sestavljeni in v skladu z zakonodajo. Odvetnik vam lahko ponudi nasvete o vaših pravicah in obveznostih ter mogočih pravnih tveganjih, na katere bi lahko naleteli.

Foto: DBS D.D.

Posvetujte se s finančnim strokovnjakom o stanovanjskem posojilu

Stanovanjsko posojilo je bistveno orodje za številne kupce, ki si želijo pridobiti lastno nepremičnino, a nimajo zadostnih sredstev za plačilo celotne kupnine naenkrat. Ob sklepanju kreditne pogodbe je pomembno, da kupec skrbno preuči pogoje posojila, vključno z obrestno mero, ročnostjo odplačevanja in zahtevami za zavarovanje posojila. Nekatere banke, na primer Deželna banka Slovenije, ponujajo informativni izračun, ki vam omogoči boljšo predstavo o tem, koliko posojila si lahko privoščite.

Pri najemu stanovanjskega kredita je priporočljivo sodelovanje z izkušenim finančnim svetovalcem, ki lahko pomaga zagotoviti, da so vsi dokumenti, vezani na posojilo, pravilno pripravljeni in da bo nakup nepremičnine brezskrben.

Na kaj je treba paziti pred zaključkom nakupa?

Prepričajte se, da imate vsa potrebna dovoljenja, kot sta gradbeno in uporabno dovoljenje.

Preverite veljavnost dovoljenj ter se prepričajte, da so vsa aktualna in da so jih izdali pristojni organi.

Preglejte tudi, da so vsi gradbeni načrti ter izvedbe v skladu z veljavnimi predpisi in dovoljenji.

Preglejte klavzule o odstopu – poglobite se v razumevanje pogojev, pod katerimi lahko odstopite od nakupa, in bodite pozorni na morebitne kazni za zamude ali neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Deželna banka Slovenije je tu za vas Kot vidite, je nakup nepremičnine zapleten proces, ki zahteva natančno načrtovanje in skrbno izvedbo. Z upoštevanjem teh korakov in sodelovanjem s pravimi strokovnjaki lahko minimizirate tveganja in zagotovite, da bo vaš nakup varen. Naročite se na pogovor s svetovalcem, ki vam lahko pripravi prilagojeno ponudbo za stanovanjsko posojilo. Nakup nepremičnine naj bo vedno premišljen korak, opravljen z razumevanjem vseh vidikov in potencialnih tveganj. S pravo podporo je vaš novi dom le korak stran.

Naročnik oglasnega sporočila je DBS D.D.