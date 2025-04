Po pozivu sindikatov morajo imeti mladi prednost pri dostopu do stanovanj

Ekonomsko-socialni svet danes ni nasprotoval nobenemu od zakonskih predlogov, ki so jih obravnavali. To sta bila denimo predlog novele stanovanjskega zakona in predlog zakona o financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj. Po mnenju sindikatov morajo imeti mladi prednost pri dostopu do stanovanj, kar pa so jim predstavniki vlade tudi zagotovili.

Predlog zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj bo omogočil sto milijonov evrov letno za gradnjo stanovanj. V desetih letih naj bi z njimi zagotovili gradnjo 20 tisoč javnih najemnih stanovanj. Sindikalna stran je vztrajala pri tem, da bodo imeli mladi prednost pri dostopu do javnih najemnih stanovanj, je za STA poudaril Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

V delodajalskih vrstah ne nasprotujejo temu predlogu, so pa skeptični glede nekaterih ambicioznih načrtov, so za STA povedali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. "Ni dovolj samo denar, treba je zagotoviti tudi zemljišča, sprejeti prostorske akte in imeti izvajalce," je naštel generalni direktor zbornice Danijel Lamperger.

Predlog novele stanovanjskega zakona medtem prinaša več sprememb, ki bodo občinam in stanovanjskim skladom olajšale gradnjo in upravljanje javnih najemnih stanovanj. Poenostavlja postopke za dodeljevanje stanovanj in omogoča večjo avtonomijo občinam pri določanju razpisnih pogojev, kar bo po oceni ministrstva za solidarno prihodnost omogočilo boljše prilagajanje lokalnim potrebam ter večjo dostopnost stanovanj za srednji razred, mlade in ključne poklice v skupnosti.

Prav tako je imel Ekonomsko-socialni svet na mizi predlog zakona o gostinstvu, s katerim želi vlada med drugim omejiti kratkotrajno oddajanje nepremičnin, da bi bilo več stanovanj na voljo za trajno bivanje. Obravnavali pa so tudi predloga novel zakonov o vrtcih in o osnovni šoli.

V predlogu novele zakona o vrtcih je od sedanjih dveh modelov financiranja zasebnih vrtcev predvidena ohranitev koncesije, ki bi jo po novem lahko dobili vrtci tudi za programe po posebnih pedagoških načelih ter lasten program, in sicer za najmanj deset let. Predlog novele zakona o osnovni šoli pa denimo omejuje uporabo elektronskih naprav in omogoča pregled šolskih torb. Ob več neopravičenih izostankih od pouka pa bi lahko šola obvestila center za socialno delo in zoper starše podala predlog za prekršek.

Predlog zakona o osebni asistenci pa so umaknili z dnevnega reda, je povedal Zorko.