Nov rekord: Schumachejev ferrari za 13 milijonov evrov

Nekdanji šampionski Ferrarijev dirkalnik F1, ki ga je do petih zmag popeljal Michael Schumacher, so danes na dražbi v Londonu prodali za kar 13,1 milijona evrov.

Ferrarijeva formula ena F2003-GA je iz leta 2003. Gre za šasijo številka 229, s katero je Schumacher leta 2003 zmagal na petih dirkah in šestič tudi postal svetovni prvak. Izjemen dirkalnik poganja motor V10 z močjo 930 "konjev" in omejilnikom na izjemnih 19 tisoč vrtljajih v minuti.

Rekordni izkupiček dirkalnika F1 na dražbi

Čeprav so organizatorji dražbe pričakovali znesek od 7,5 do 9,5 milijona evrov, so ta izjemen spomenik formule ena naposled prodali za 13,1 milijona evrov. Po podatkih dražbene hiše Sotheby's je dirkalnik F2003-GA dosegel najvišjo ceno v zgodovini prodaje bolidov formule 1 na dražbah.

Pri Ferrariju so dirkalnik letos prenovili. "Spet je pripravljen za dirke, če si upate in če lahko zlezete vanj," je dražitelj danes v Ženevi vabil kupce.

Letos je bil na dražbi že eden od Schumacherjevih Ferrarijev. Avgusta je F300 iz leta 1998 v Montereyu dosegel ceno 6,2 milijona evrov.

Foto: RM Sotheby's

