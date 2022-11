Prodajajo Schumacherjev dragulj: bo dovolj osem milijonov evrov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po včerajšnji odmevni dražbi sledi v Londonu naslednja že v sredo - na prodajo bo povsem obnovljeni Ferrarijev dirkalnik formule ena iz leta 2003, s katerim je takrat petkrat zmagal Michael Schumacher in tudi postal svetovni prvak.

Po včerajšnji odmevni dražbi sledi v Londonu naslednja že v sredo - na prodajo bo povsem obnovljeni Ferrarijev dirkalnik formule ena iz leta 2003, s katerim je takrat petkrat zmagal Michael Schumacher in tudi postal svetovni prvak. Foto: RM Sotheby's

Na dražbi v Londonu so novega bugattija prodali za 4,7 milijona evrov, lamborghini miuro za več kot dva milijona evrov, enako tudi nekdanji sloviti Audijev dirkalnik S1 quattro z brezhibnim tovarniškim poreklom. Že v sredo novo poslastica - Schumacherjev bolid formule ena iz leta 2003, ki bi lahko presegel mejo osem milijonov evrov.

Ferrari enzo je bil prvi avtomobil izbirke Gran Turismo. Včeraj so ga prodali za 2,1 milijona evrov. Foto: RM Sotheby's Pred dnevi smo že napovedali dražbo hiše RM Sothebys v Londonu, kjer je bila na prodajo izjemna zbirka avtomobilov Grand Turismo. Ta je pripadala anonimnemu lastniku, ki je včeraj uspel prodati nekaj izjemno dragocenih primerkov.

Povsem novega bugattija chirona super sport so prodali za 4,1 milijona funtov (4,7 milijona evrov), izjemen primerek lamborghini miure SV iz leta 1971 za dva milijona funtov (2,3 milijona evrov), enajst let starega ferrarija 599 SA aperta za milijon funtov (1,1 milijona evrov), ferrarija la ferrari iz leta 2014 za 1,9 milijona funtov (2,1 milijona evrov), tudi 29 let star bugatti EB110 GT in nekdanja tovarniška lancia 037 rally sta presegla vrednost milijona funtov.

Temu dodajmo še ferrarija enza iz leta 2003 za 1,9 milijona funtov in ferrarija F40, ki je bil leta 1991 prvi avtomobil omenjene zbirke - prodali so ga za 1,4 milijona funtov.

Za Audijev dragulj kar dva milijona evrov

Dve poslastici dražbe sta bila nekdanja tovarniška dirkalnika za reli skupine B, ki sta blestela konec ob koncu sezone 1985 in začetku sezone 1986 v svetovnem prvenstvu v reliju. Najprej je ob koncu leta 1985 zzjemno naporno tekmovanje po Veliki Britaniji, ki je bilo dolgo več kot tisoč kilometrov in imelo več kot 60 hitrostnih preizkušenj, dobil Henri Toivonen z lancio delto S4. Med relijem pa je nekaj časa vodil tudi Hannu Mikkola z audijem S1 quattro, ki pa je po okvari motorja nato odstopil.

Ta S1 quattro sodi med najbolj elitne primerke tega Audijevega dirkalnika, ki jih je izjemno malo. V Ingolstadtu so jih izdelali dvajset, obstajalo naj bi jih še petnajst. Od teh jih je le šest vozilo v svetovnem prvenstvu, le štirje pa so v zasebni lasti. Enega od teh štirih so včeraj v Londonu prodali za 1,8 milijona funtov (dva milijona evrov).

Za lamborghini miuro so iztržili 2,3 milijona evrov. Foto: RM Sotheby's

Audi quattro S1, ki ga je leta 1985 na reliju po Veliki Britaniji vozil Hannu Mikkola. Foto: RM Sotheby's

Toivonenova šampionska delta S4 iz Monte Carla leta 1986. Foto: RM Sotheby's

To je bilo več kot so bili pripravljeni kupci odšteti za zmagovalno delto S4, s katero je Toivonen v začetku leta 1986 zmagal v Monte Carlu. To je bila njegova zadnja zmaga pred tragično nesrečo na Korziki, kjer je življenje izgubil tudi njegov sovoznik Sergio Cresto.

Toivonenovo zmagovalno delto iz Monte Carla so prodali za 1,6 milijona funtov (1,8 milijona evrov).

Nekdanje delovno okolje Michaela Schumacherja. Foto: RM Sotheby's

In nova poslastica? Na dražbi v Londonu bo kmalu svojega novega lastnika iskala Ferrarijeva formula ena F2003-GA iz leta 2003, ki jo je vozil Michael Schumacher. Gre za šasijo številka 229, s katero je Schumacher leta 2003 zmagal na petih dirkah in že šestič tudi postal svetovni prvak. Izjemen dirkalnik poganja motor V10 z močjo 930 “konjev” in omejilnikom na izjemnih 19 tisoč vrtljajih v minuti.

Schumacherjev dirkalnik F1 bo na dražbi v sredo. Pričakovan izkupiček znaša od 7,5 do 9,5 milijona švicarskih frankov (7-8,5 milijona evrov).