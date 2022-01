Kraljeva dama s konjem na Chanelovo modno revijo

Chanelove modne revije se že vsa leta trudijo za veliko posebnost: biti drugačen. Na torkovi modi reviji v Parizu v tednu je Chanelov sprehod odprla 35-letna Charlotte Casiraghi, izvrstna jahačica in ena od najnovejših Chanelovih ambasadork. Po modni stezi se je sprehodila v Chanelovem črnem tvidu.

Med povabljenci, ki so opazovali kraljevi konjeniški sprehod, sta bila slavna modna urednica Anna Wintour in raper Pharrell Williams.

Foto: Reuters Charlotte je drugi otrok princese Caroline Hannovrske in italijanskega poslovneža Stefana Casiraghija, ta je umrl leta 1990.

Chanelova ambasadorka in muza Karla Lagerfelda je bila tudi Charlottina mama Caroline.

Charlotte je za Harper's Bazaar leta 2013 spregovorila o svoji ljubezni do konjev in dodala, da so konji imeli "pomembno vlogo" v njenem življenju že od mladih nog. Pojasnila je: "Dali so mi energijo, sposobnost boja, dali so mi redko samozavest in neprecenljivo moč. Naučili so me tudi velike ponižnosti."

Charlotte ima sedemletnega sina Raphaëla z maroško-francoskim stand-up komikom Gadom Elmalehom, s katerim je bila v zvezi od leta 2011 do 2015. Zdaj je poročena s francoskim producentom Dimitrijem Rassamom.

