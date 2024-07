Revije visoke mode so prejšnji teden v Pariz prinesle veliko novih modnih kreacij, ki so navdušile tudi zunaj modne prestolnice. Predstavile so nove pristope h klasičnim elementom visoke mode. Opazili pa smo lahko tudi vključevanje športnih elementov, kar je pravzaprav poklon olimpijskim igram, ki se bodo v mestu začele odvijati konec julija.

Dior

Pridih Grčije smo lahko opazili že na daleč. Foto: Profimedia

V kolekciji, ki jo je predstavil Dior, so bile obleke, ki so spominjale na grške toge. Prevladovali sta bela barva in udobnost. Tudi oblikovalka Maria Grazia Chiuri je izrazila, da telesa ne želi oblikovati, temveč ga osvoboditi. Na predvečer pariških olimpijskih iger je bila njena ideja preoblikovati športna oblačila skozi prizmo visoke mode. Svojo prvo kolekcijo za Dior je posvetila sabljanju. Tukaj je združila staro Grčijo, rojstni kraj olimpijskih iger, z igrami leta 1924, ko so se ženske borile za to, da bi jih jemali resno kot športnice, in so tudi, zahvaljujoč industrijski revoluciji in izumu jerseyja, sprejemale nove oblike oblačenja, ki so bile bolje prilagojene gibom, potrebnim za šport.

Balenciaga

Modne revije znamke Balenciaga se je udeležila tudi zvezdnica Katy Perry. Foto: Profimedia

Modna revija znamke Balenciaga je temeljila na sreči v življenju. "Na današnji seji se bomo naučili poti do srečnejšega življenja," so namreč začeli. Gledalce so spodbudili k počasnejšemu dihanju, predstavljanju različnih barv in čutenju. Pri modni kreacijah so prevladovali tričetrtinski rokavi, kokonske oblike in izpopolnjeni naglavni oblaki iz najrazličnejših materialov. Kosi so poskrbeli za razmislek o načinu, kako pripisujemo vrednost oblačilom in zakaj nekaj razumemo kot dragoceno, nekaj drugega pa ne.

Giorgio Armani

Iskanje miru je bilo ključ za uspeh modne revije. Foto: Profimedia

Prestižna znamka Giorgio Armani je tokrat iskala občutek miru, za katerega meni, da je izginil s sveta. Osredotočili so se na biser kot simbol mladosti in čistosti. Na začetku revije se je referenca na biser izrazila v sijočih oblekah z mehko ostrino, nato je prešla na črne kroje v žametu z bisernimi gumbi. Večina oblek je bila kombinirana z nizkimi čevlji, kar je brezčasnim oblikam dalo sodoben pridih. Armani je uporabil različne okraske in vezenine, vendar se je držal črne, bele in kovinskih odtenkov. Ena od zvezd predstave je bila preprosta obleka brez naramnic, okrašena s kristali in biseri. V primerjavi s prejšnjo sezono je tokratna kolekcija poudarjala eno dolgo, ozko silhueto.

Chanel

Znamka Chanel je povsem preoblikovala operno hišo v Parizu. Foto: Profimedia

Chanelova revija visoke mode je tokrat potekala v Palais Garnier, saj Grand Palais pripravljajo na olimpijska tekmovanja. Francoski režiser Christophe Honoré je za to priložnost preoblikoval operno hišo. Vittoria Ceretti jo je odprla z opernim plaščem iz črnega tafta, medtem ko je Angelina Kendall zaključila kot nevesta v belem taftu. Kolekcija je vključevala klasične Chanelove kostime v črno-belem tvidu, žive draguljarske tone z okrasnimi kamni in večerne obleke iz lakiranega jersyja. Kljub prehodnemu obdobju pri znamki Chanel so predstavili privlačne in zanimive kreacije, ki bodo vsekakor pritegnile stranke.

