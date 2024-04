Če obstajajo "must have" kosi za ženske, enako velja tudi za moške. Dejstvo je, da moški ne potrebujejo in običajno tudi nimajo toliko oblačil kot ženske, ampak to ne pomeni, da ne potrebujejo obveznih kosov. Osnovna oblačila mora imeti čisto vsak moški, saj se jih najlažje kombinira, še posebej takrat, ko zmanjka idej. Nekatere se lahko zelo dobro kombinira tudi z manj preprostimi. Razkrivamo, kaj bi moral imeti v svoji garderobni omari vsak moški.

Preprosta bela majica

Osnovni kos za vsakega moškega je vsekakor bela majica, ki se jo lahko nosi ob vseh priložnostih. Lahko jo nosite pod puloverjem ali srajco ali pa jo kombinirate z ravnimi in malo ohlapnimi kavbojkami.

Džins kavbojke za vsak dan

Kavbojke so običajno del vsake moške omare. Trenutno so v modi ravne in malo ohlapne kavbojke. Izogibajte se oprijetih kavbojk oziroma tako imenovanih "skinny jeans".

Prehodna jakna

V dnevih, ko še ni tako toplo, naj bo del vaše omare prehodna jakna, ki jo boste lahko uporabili za različne aktivnosti. Lahko kupite takšno, ki je primerna tako za v službo kot za športne aktivnosti. Pri izbiri pa poskrbite, da izberete jakno, ki bo dihala.

Bela srajca

To ni kos, ki bi vsem prišel prav vsak dan, je pa vseeno pomemben del v vaši omari, saj je lahko primeren za v službo, za na sestanke ali razne dogodke, kot so poroke, praznovanja, zabave in podobno. Dobro se poda k elegantnim hlačam.

Pas

Ne potrebujete deset različnih, eden bo dovolj. Investirajte v kvaliteten pas, ki bo trajen in ga boste lahko uporabljali več let. Včasih je bolje kupiti kos boljše kvalitete kot pa več tistih poceni in iz slabšega materiala.

Casual superge

Ene izmed najbolj priljubljenih v zadnjem času so superge New Balance, ki so primerne za različne aktivnosti. Podajo se h kavbojkam in tudi športnim kosom. Če vam takšen model ni všeč, pa lahko posežete po klasičnih supergah z usnjem, ki bodo idealne tudi za v službo.

Elegantne hlače

Elegantne hlače iz prijetnega materiala in z dobrim krojem so idealen kos, ki ga boste potrebovali na dnevni ravni. Vsak moški bi potreboval takšne hlače v vsaj dveh barvah. Najbolj vam bodo prišle prav hlače v črni, bež, temno modri ali pa sivi barvi.

Mokasini za v službo

Če vaša služba poudarja uraden stil, v svojo omaro vključite mokasine ali pa kakšne druge elegantne čevlje, ki bodo poskrbeli, da boste oddajali elegantno in uradno energijo.

Sončna očala

Ne bodo prišle prav ravno za vsak dan, ampak so vsekakor del obveznih kosov v omari. Ko izza oblakov posvetijo sončni žarki, moramo poskrbeti za zaščito svojih oči.

Majica s polo ovratnikom

Ko pridejo toplejši dnevi, lahko odpremo tudi omaro s poletnimi kosi. V njej ne smejo manjkati majice s polo ovratnikom, ki bodo poskrbele, da bo vaš videz eleganten in uraden, vi pa se boste hkrati počutili udobno. Polo majice lahko kombiniramo z uradnim stilom in tudi z drugimi.