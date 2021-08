Tako obirajo cvetje za najslavnejši parfum na svetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cvetovi jasmina so ključna sestavina parfuma, ki ga je pred sto leti ustvarila slavna modna oblikovalka Coco Chanel.

Konec poletja se ob jutrih, ko sonce še ne pripeka močno, na ducate delavcev zgrne na polja jasmina v okolici mesta Grasse v francoski pokrajini Provansa.

Pot od polja do stekleničke:

To mesto velja za svetovno prestolnico parfumov, ki so jih nekoč pridobivali iz cvetja, ki je raslo na tamkajšnjih poljih. Zdaj mnogi proizvajalci parfumov vonjave pridobivajo iz cvetja, pridelanega v državah s cenejšo delovno silo.

V modni hiši Chanel medtem zagotavljajo, da jasmin za njihov kultni parfum Chanel No. 5, ki letos praznuje 100. rojstni dan, prihaja le s provansalskih polj.

Foto: Reuters

Jasmin s polj v okolici mesta Grasse ima specifičen vonj, je za Reuters pojasnil glavni parfumar Chanela Olivier Polge.

"Zaradi vse večjih nepremičninskih pritiskov in družbenega razvoja je pridelava jasmina v teh krajih v preteklosti postajala vse bolj ogrožena," je povedal, "pri Chanelu so se zato že v 80. letih odločili, da sklenejo sodelovanje z lokalnimi pridelovalci in si tako zagotovijo zaloge cvetja."

Olivier Polge je glavni parfumar modne hiše Chanel postal leta 2013. Pred tem je to prestižno mesto zasedal njegov oče. Foto: Reuters

Modna hiša v Provansi kupuje tudi dodatna zemljišča za pridelavo cvetja, še poroča Reuters, do zdaj so obdelovali 20 hektarjev, pred kratkim pa so kupili še dodatnih deset hektarjev zemljišč.

Oglejte si še: