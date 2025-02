Ljubljana bolj romantična kot Pariz, a krepko manj kot Zagreb #video

Ali veste, kako se je odrezala Ljubljana v primerjavi z drugimi evropskimi prestolnicami? Lestvico je pripravila kartična hiša Visa, ki je analizirala podatke o plačilnih transakcijah za nakupe cvetja na lansko valentinovo in jih primerjala s podatki za običajne dneve.

V video prispevku si oglejte, katera evropska glavna mesta so se uvrstila najvišje in koliko več cvetja so v vsakem od njih prodali na valentinovo v primerjavi s kakšnim drugim dnem.

Ker tudi za takšne nakupe velik delež plačil opravimo s plačilnimi karticami, so ta razmerja dober kazalnik splošnega vzorca porabe. "Valentinovo ni le poseben dan za zaljubljene, glede na naše podatke o potrošnji je ključen tudi za mala podjetja – še posebej za cvetličarje," ugotavlja direktorica Vise v Sloveniji Alenka Mejač Krassnig.

Poudarila je tudi ključno vlogo malih podjetij pri podpori svojih skupnosti in spodbujanju rasti domačega gospodarstva, zaradi česar jim je pomembno zagotavljati varna in brezhibna plačila.