Izbrali najboljše parfume preteklega leta

Kateri ženski, moški, uniseks in nišni parfum so zaznamovali leto 2024?

Spletni portal Fragrantica, na katerem se zbirajo in svoje vtise delijo navdušenci nad parfumi, je razkril rezultate tradicionalnega glasovanja za najboljše parfume v preteklem letu. Prejeli so rekordna dva milijona glasov, s katerimi so oblikovali tokratni izbor najbolj priljubljenih dišav v letu 2024.

Najboljši parfumi leta 2024

Najboljši ženski parfum leta 2024: Burberry Goddess

Med parfumi za ženske so oboževalci dišav na prvo mesto postavili Goddess, "boginjo" iz modne hiše Burberry. Ta parfum, predstavljen leta 2023, je ustvarila Amandine Clerc-Marie, ki je kot rdečo nit v njem postavila vaniljo. Ta se vije skozi vse note, v zgornjih se ji pridružijo še sivka, kakav in ingver.

Najboljši moški parfum leta 2024: Althaïr, Parfums de Marly

Tudi Althaïr iz parfumske hiše Marly je bil predstavljen leta 2023, njegova ustvarjalca sta Hamid Merati-Kashani in Ilias Ermenidis. Zgornje note v tem parfumu predstavljajo cimet, kardamom, pomarančni cvet in bergamotka, srednji oziroma srčni noti sta burbonska vanilja in smola elemi, spodnje oziroma osnovne note pa so praline, mošus, ambroksan, gvajakov les, tonka in kandirani mandlji.

Najboljši uniseks parfum leta 2024: Khamrah Qahwa, Lattafa Perfumes

Med parfumi, ki se odlično podajo tako moškim kot ženskam, je največ glasov dobil Khamrah Qahwa, ki ga je parfumska hiša Lattafa predstavila leta 2023. Zgornje note v njem so cimet, kardamom in ingver, srednje so praline, kandirano sadje in belo cvetje, osnovne note pa so vanilja, kava, tonka, benzoin in mošus.

Najboljši nišni parfum leta 2024: Oud Maracujá, Maison Crivelli

Med nišnimi parfumi, torej takšnimi, ki praviloma prihajajo iz manjših, ekskluzivnih parfumskih hiš in imajo velikokrat bolj kompleksne, ne nujno komercialne vonje, je naslov zmagovalca leta 2024 odnesel Oud Maracujá iz parfumske hiše Maison Crivelli, ki ga je ustvaril Jordi Fernández. Zgornje note v njem so pasijonka, sadne note, žafran in turška vrtnica, srednje note so agarjev les, indonezijski pačuli in benzoin, osnovne note pa so usnje, destilat pačulijevega olja, jantar, vanilja in labdanum.

Pa najbolj dolgočasni parfumi?

Ob osnovnih so na portalu Fragrantica zbirali glasove v še nekaj bolj neobičajnih kategorijah. Tako so za ženski parfum, najbolj priljubljen pri moških, izbrali Libre Intense modne hiše Yves Saint Laurent, za moški parfum, najbolj priljubljen pri ženskah, pa Homme Intense 2011 iz modne hiše Dior. Za najbolj dolgočasen ženski parfum je obveljal Paradoxe Virtual Flower modne hiše Prada, za najbolj dolgočasen moški parfum pa Sauvage Eau Forte modne hiše Dior.

