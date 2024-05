Cenejše alternative parfuma, ki stane kar šesto evrov

Verjetno ste že slišali za parfume znamke Tom Ford, za ženske je še posebej značilen njihov parfum Lost Cherry, ki je več kot odličen za poletne dni. Ampak kaj, ko boste za stomililitrsko stekleničko odšteli več kot šesto evrov. Sliši se precej noro, kajne? Zavedamo se, da so takšni izdelki nedostopni za večino, zato v nadaljevanju razkrivamo cenejše alternative omenjenega parfuma.

Svetovno znan parfum, ki diši po češnjah. Foto: Shutterstock

Dober približek svetovno znanega parfuma. Foto: Zara

V Zari ne ponujajo le oblačil, ampak tudi parfumske vode s čudovitimi vonji. Eden izmed priljubljenih je Cherry Smoothie, ki je eden izmed boljših cenovno zelo ugodnih približkov slavnemu Lost Cherry parfumu. Kupite ga lahko preko spleta ali pa v fizičnih trgovinah Zare, cena je malo manj kot 25 evrov. Njegova obstojnost je še daljša od Tom Fordovega. Vonj je prav tako zelo intenziven, puščal bo sledi za vami, v katerikoli prostor boste prišli.

Veganska dišava z notami češnje. Foto: Huda Beauty

Lovefest Burning Cherry je veganska dišava iz linije Kayali, ki jo ponuja Huda beauty. Vonj češnje je mogoče vonjati že ob zaprti embalaži. To je dokaz, da je ta parfum resnično dober. Cena 100-mililitrske stekleničke je pod 200 evrov, kar ni najbolj ugodno, a še vedno občutno cenejše kot steklenička parfuma Lost Cherry.

Popoln približek. Foto: Fragrantica

Not Another Cherry znamke Fine’ry je odlična alternativa. Steklenička je zelo elegantna, vsekakor je videti dražja, kot je v resnici. Ob nanosu bo češnja kar izbruhnila, vsebuje tudi enako noto turške vrtnice in grenkega mandlja kot slavna dišava Tom Forda. Cena 60-mililitrske stekleničke je okoli 30 evrov.

Preberite še: