Katere moške dišave so to zimo najbolj priljubljene?

Lesne note veljajo za večno klasiko

Vonjave, ki temeljijo na lesnih notah, so odlična izbira za zimske dni. Sandalovina, cedra in pačuli ustvarjajo toplo in zemeljsko osnovo, ki je hkrati prefinjena ter močna. Te vonjave simbolizirajo stabilnost in samozavest ter so idealne za moške, ki želijo izžarevati zanesljivost in eleganco.

Večna klasika, ki ne gre nikoli iz mode Foto: Shutterstock

Začimbe za pridih drznosti in topline

Začimbne note, kot so cimet, nageljnove žbice, črni poper in kardamom, so več kot odlične za praznično vzdušje in toplino. Takšne dišave so drzne in hkrati zapeljive ter se odlično prilegajo hladnim zimskim večerom.

Začimbe so v zimskih dneh še posebej priljubljene. Foto: Shutterstock

Orientalski toni so skrivnostni in hkrati bogati

Orientalske dišave, ki vključujejo note ambre, vanilje, mošusa in ouda, so to zimo posebej priljubljene. Te vonjave so globoke, zapeljive in polne topline, zato so popolna izbira za posebne priložnosti ali večerne izhode.

Vonjave, ki pričarajo toplino. Foto: Shutterstock

Citrusi za svežino z zimsko noto

Čeprav citrusi običajno veljajo za poletne vonjave, so v zimskem času priljubljene njihove bolj kompleksne različice. Citronska bergamotka, grenivka in mandarina, kombinirane z začimbami ali lesnimi notami ustvarjajo svež, a hkrati bogat vonj.

Citrusi niso priljubljeni samo v poletnih dneh. Foto: Shutterstock

Sive in dimne note postajajo sodobna prefinjenost

Toni dima, usnja in kadila so to zimo prava izbira za moške, ki radi izstopajo. Te dišave so dramatične in polne karakterja, zato so odlične za tiste, ki želijo pustiti močan vtis. Vsekakor se uvrščajo visoko med trende.

Dimne note so letos velik trend. Foto: Shutterstock

