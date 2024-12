Kaj nositi in čemu se izogniti? Vprašali smo Rebecco Gliha.

Rebecca Gliha je modna coachinja in strokovnjakinja, ki skozi strast do mode pomaga ljudem odkriti njihov osebni stil in izboljšati njihovo samozavest s pomočjo oblačil. Njena ljubezen do oblačil sega že v otroštvo, danes pa svoje znanje deli tako prek družbenih omrežij kot z individualnim svetovanjem. S praktičnimi nasveti in občutkom za estetiko strankam pokaže, kako lahko s premišljeno izbiro oblačil in dodatkov dosežejo osupljive preobrazbe. Kot zagovornica trajnosti v modi poudarja pomen brezčasnih kosov in premišljenih nakupov.

Kako ste odkrili svojo strast do mode in jo spremenili v kariero?

Moja strast do mode se je začela že v otroštvu. Ko sem plesala, sem svojo prvo žepnino porabila za kostume. To me je zelo osrečevalo, saj sem bila ponosna, da sem si lahko sama privoščila nekaj posebnega. Spomnim se tudi, kako sem prvič šla v H&M in denar namenila za oblačila in točno to so bili moji najljubši trenutki bodisi za božič bodisi za rojstni dan, ko sem za darilo prejela denar, ki sem ga takoj vložila v novo garderobo.

Zelo zgodaj sem spoznala, kako pomembno je zame, da sem dobro oblečena in da se izražam skozi stil. V srednji šoli sem sicer še malo eksperimentirala in sledila modnim trendom sošolk, šele na fakulteti sem našla svoj pravi stil. Takrat sem dojela, da imam občutek za kombiniranje oblačil in da lahko z obleko izražam svojo osebnost. To odkritje mi je omogočilo, da sem začela graditi svojo kariero na tem področju.

Foto: Rebecca Gliha

Kaj sploh je stilski coaching?

Stilski coaching je proces, pri katerem posameznikom pomagam odkriti njihov osebni stil in zunanjo podobo, ki si jo želijo. Gre za to, da z izboljšanjem videza pripomoremo k boljši kakovosti življenja. Oblačila so pomemben del nas, zato se moramo v njih počutiti dobro, saj to vpliva tudi na našo samozavest, samospoštovanje in splošno počutje.

Kaj vas je spodbudilo k ideji stilskega coachinga?

Vse se je začelo, ko sem se aktivno začela ukvarjati z Instagramom. Tam sem delila vsebine, ki so ljudem pomagale in jih navdihovale, kako se obleči. Vedno me je veselilo, da lahko svoje znanje predajam naprej, in spoznala sem, da lahko to počnem še bolj konkretno, v resničnem življenju, ne le virtualno. Tako sem začela povezovati svet družbenih omrežij s praktičnimi nasveti za ljudi, ki si želijo izboljšati svoj stil.

Foto: Rebecca Gliha

Katera je bila največja preobrazba pri vaših strankah, ki vas je najbolj navdušila?

Spomnim se nekaj primerov, ko so stranke izbirale kose, ki so jih postarali ali niso izražali njihove mladostne energije. Ko sem jim pokazala nekaj preprostih trikov, kako izbrati oblačila, ki jih pomladijo in poudarijo njihove prednosti, so kar zasijale. Pomemben del preobrazbe so tudi pričeska in naravna ličila, saj te vizualno osvežijo. Ključno pa je, da se oblečeš v skladu s svojo postavo in izbereš barve, ki ti pristajajo. Napačne izbire te lahko hitro postarajo ali zasenčijo tvojo naravno lepoto.

Kateri je najpogostejši modni "greh", ki ga opažate pri svojih strankah?

Najpogosteje opažam, da se ljudje zadržujejo v varnem območju in vedno izbirajo iste kose. Odličen primer so kavbojke, večina žensk se drži enakega modela in ga nosi vsak dan. S tem izgine dinamika garderobe. Če imaš tri različne modele hlač, lahko ustvariš veliko različnih stajlingov, medtem ko te enak model vedno omejuje na podoben videz.

Foto: Rebecca Gliha

Katera je vaša najljubša modna znamka in zakaj?

Težko bi izpostavila le eno znamko, vendar me trenutno navdihuje Miu Miu. Prada je zame večna klasika, ki mi bo verjetno vedno všeč. Kar zadeva suknjiče, pa mi je Yves Saint Laurent ena ljubših znamk. Njihove kroje in eleganco resnično občudujem.

Katere jesenske in zimske trende za leto 2024 bi označili kot "must-have" in katere bi raje preskočili?

"Must-have" so zagotovo barve, ki nadomestijo črno, kot so rjava, bež, rdeča in zemeljski toni. Čeprav je črna klasika, jo lahko dopolnimo z barvami, ki v garderobo vnesejo mladost in sodobnost. Izognila pa bi se ekstremnim trendom, ki so kratkotrajni in niso brezčasni, ti pogosto nimajo prave vrednosti za dolgotrajno garderobo.

Kako lahko nekdo z omejenim proračunom poskrbi, da je vedno videti modno?

Osnova je dobra kapsulna garderoba, sestavljena iz kakovostnih osnovnih kosov, ki so uporabni iz sezone v sezono. Ključno vlogo igrajo tudi modni dodatki, z njimi lahko za malo denarja osvežiš celoten videz. Pomembno je tudi, da na začetku investiraš v nekoliko kvalitetnejše kose, ki bodo zdržali dlje, s čimer na dolgi rok tudi prihraniš.

Če bi morali izbrati samo tri kose za praznične dogodke, kaj bi to bilo in zakaj?

Bela srajca je vedno brezčasen kos, ki se poda vsakemu dogodku. Kombinirala bi jo z elegantnim krilom in črnimi najlonkami, ki poudarijo ženstvenost in lepo oblikujejo postavo. Ti kosi skupaj ustvarijo prefinjen in urejen videz, primeren za vsak praznični dogodek. Za piko na i pa bi dodala še kravato ali metuljček.

Foto: Rebecca Gliha

Kako kombinirati udobje in eleganco za dolge praznične zabave?

Lahkotna obleka je vedno dobra izbira, saj je udobna in hkrati elegantna. Za dodatno udobje lahko obleki dodamo najlonke, ki so tople in modne. Če ne marate visokih pet, jih lahko zamenjate z elegantnimi mokasini, ki so prav tako odlična izbira.

Kaj svetujete tistim, ki želijo na prazničnih dogodkih ustvariti vtis razkošnosti, a sovražijo bleščice in rdečo barvo?

Črno-bela kombinacija ali "mala črna obleka" (little black dress) sta popolni izbiri. Dodala bi elegantno torbico in špičaste čevlje, ki hitro ustvarijo razkošen videz. Vse te kose je mogoče najti tudi v cenovno dostopnih trgovinah, kar je dodatna prednost.

Katere praznične modne kombinacije bi morali popolnoma pozabiti in zakaj?

Izogibala bi se preveč očitnim prazničnim temam, kot so oblačila z božičnimi motivi, in kombinacijam, kjer je vse v bleščicah. Takšni kosi hitro postanejo preveč kičasti in preobremenjeni.

Ste kdaj zavrnili stranko, ker je bila njena vizija popolnoma v nasprotju z vašim prepričanjem o stilu?

Nikoli. Vedno se maksimalno prilagodim stranki. Čeprav povem svoje mnenje, se zavedam, da vsak najbolje ve, v čem se počuti udobno in samozavestno. Moj cilj je, da združim svojo vizijo z željami stranke in ustvarim celoto, ki jo odraža.

Kaj menite o hitri modi – rešitev za dostopnost ali glavni krivec za uničenje mode?

Hitra moda je postala preveč razširjena, kar je problematično. Pogosto ljudje impulzivno kupujejo kose, ne da bi premislili, ali jih zares potrebujejo. Vseeno pa hitra moda ni vedno slabše kakovosti, tudi dražji kosi niso nujno boljši. Ključno je, da nakupuješ premišljeno in se osredotočaš na trajnost.

Če bi moda govorila, kaj mislite, da bi vaš stil povedal o vas?

Mislim, da moji stajlingi sporočajo, da sem samozavestna, da si upam stopiti iz cone udobja in da me ne obremenjuje mnenje drugih. Obenem pa ohranjam ženstvenost, ki je zame zelo pomembna.

Foto: Rebecca Gliha

