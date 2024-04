Kako se je Anja Širovnik znašla na Kanarskih otokih

Veselo, polno življenja, ambiciozno in predano Anjo Širovnik je Slovenija spoznala kot zmagovalko v resničnostnem šovu Sanjski moški. Njena zgodba z Gregorjem se ni končala srečno, saj med njima ni preskočila iskrica, zmaga pa ji je vseeno odprla nove poti. Kmalu se je s sotekmovalko Kajo Casar odločila za selitev v tujino, odpravili sta se na sončni otok Tenerife. Tja ni šla le zato, da bi uživala v rajskem okolju. Usoda ji je pripravila nepričakovano presenečenje – spoznala je fanta in to na način, ki si ga ni predstavljala niti v sanjah. Medtem so se vezi s Kajo nekoliko ohladile – ostaja vprašanje, kaj se je med njima v resnici zgodilo, ali sta skregani? V zadnjem letu se ji je življenje obrnilo na glavo. Vas zanima, zakaj? Anja je za Siol.net iskreno spregovorila o čisto vsem, tudi o tem, kaj si misli o dramah, ki se ves čas odvijajo med nekdanjimi sotekmovalkami.

Od kod je prišla ideja za selitev in zakaj ravno Tenerife?

Jaz še zmeraj rečem, da je bila to moja najbolj spontana odločitev v življenju, ker nikoli nisem načrtovala živeti v tujini. Potem pa se je vse začelo odvijati zato, ker je moj vir zaslužka Instagram, to delo pa lahko opravljam kjerkoli. V Sloveniji mi je vse postalo monotono, že malo dolgočasno, zato sem si rekla, da grem poskusit živeti v tujino. Poskusiš in vidiš, ali ti ustreza, če ti ne, se vedno lahko vrneš. Od veliko ljudi sem slišala, da so Kanarski otoki zakon, da je toplo vse leto. Želela sem se preseliti nekam na toplo, da je še vedno Evropa, saj je veliko stvari tako lažjih, že povezave, tudi njihova valuta je evro, njihov jezik mi je že od nekdaj všeč, zmeraj sem imela rada tudi latinoritme, zato sem si rekla, da grem na Kanarske otoke. Takrat je bil med najbolj priljubljenimi Tenerife, ki je tudi najboljša možnost za mlade, in tako se je razvila moja odločitev.

Kako so vašo odločitev sprejeli starši?

Najprej so bili kar malo šokirani, zdi se mi, da so ves čas razmišljali o tem, da bom prišla nazaj, da jaz nisem človek za tujino in da si bom slej ko prej premislila. Ampak nikoli mi pa niso rekli, da ne smem iti, so me v bistvu kar podpirali. Rekli so mi, pojdi, pa boš videla, saj veš, da se vedno lahko vrneš.

Njeni starši so bili prepričani, da si bo glede selitve slej ko prej premislila. Foto: Gaja Hanuna

Ali sta s Kajo Casar, s katero sta se skupaj preselili tja, še vedno tako tesno povezani, kot sta bili ob selitvi?

S Kajo sva šli skupaj na Tenerife, ampak sva se potem v prihajajočih mesecih in letih tudi malo oddaljili, ker potem tudi živeli nisva več skupaj. Marsikdo misli, da sva skregani. Nisva skregani, je pa res, da sva se oddaljili. Tu in tam se še vidiva in si prineseva tudi kakšne stvari iz Slovenije. Vsaka od naju je imela svoje interese, tudi nisva se poznali vse življenje, spoznali sva se v šovu. Življenje se spremeni, ko začneš biti v zvezi.

Na Kanarskih otokih ste spoznali tudi svojega fanta. Kako je preskočila iskrica?

Ko sem vedela, da grem nazaj na Kanarske otoke za daljši čas, sem se odločila, da bom šla plesat zumbo, za hobi, saj sem že od nekdaj plesalka. Na Googlu sem preverila inštruktorje za zumbo na Tenerifu in tako sem naletela nanj. Prek Instagrama sva se dogovorila, da pridem čez 14 dni na prvo uro zumbe. Nato pa me je že pred prvim srečanjem videl, ko sem hodila po ulici, in mi poslal posnetek ter vprašal, ali sem to jaz. Odgovorila sem mu, da ja in da se vidiva naslednji dan na zumbi. Vizualno ni najbolj moj tip, ampak ko veš, veš. Že prvi dan sem vedela, da bo iz tega nekaj. Tako sva se začela dobivati ob kavah pred treningom in po njem, na zabavah in na ta način sva se začela spoznavati. Iskrica ni preskočila kar takoj, saj mi ni bilo nikoli udobno govoriti v angleškem jeziku in nikoli nisem imela občutka, da obvladam ta jezik. No, njegova angleščina je bila še slabša kot moja, ampak sva jo na koncu oba izpilila.

"Včasih je dobro, da te tašča ne razume." Foto: Gaja Hanuna

Kako so vas sprejeli njegovi domači in kako je vaša družina sprejela njega?

Jaz sem njegove starše spoznala kar nekaj časa prej kot on moje, saj živijo na Tenerifu. Spoznala sem jih, še preden sva bila par. Z njegovim očetom sem se lahko pogovarjala v angleščini, z mamo pa ne, saj ne govori angleško. Včasih je dobro, da te tašča ne razume, ampak on je vse prevajal, da smo se potem razumeli. So me pa lepo sprejeli, so zelo odprti. Nikoli jim ni predstavljalo težave to, da ne govorim špansko.

On je moje starše spoznal prek videoklica, v živo pa so se videli takrat, ko so prišli na Tenerife, to je bilo pred enim letom. Takoj so se ujeli! Tudi moja mami ne govori angleško, tako da je bilo treba tudi tukaj prevajati. Zdaj že zna kakšne besede.

Kakšne načrte imata za prihodnost, bosta ostala na Tenerifu?

Sama se tam ne vidim več kot dve leti in tudi on je zainteresiran, da bi šla kam drugam. Slovenija mi je lepa, ampak si ne predstavljam biti tukaj ves čas. Če bi res veliko potovala, ja, sicer pa ne. Ko greš enkrat v tujino, izkusiš nekaj čisto drugega. Razmišljala sva že o kakšnem drugem delu Španije, recimo Barceloni ali Madridu, tako bi imela bližje do Slovenije, obenem pa bi on lahko ugodno letel domov. Za rezidente Kanarskih otokov so namreč letalske vozovnice iz Španije za 70 odstotkov cenejše.

Kako poteka vaš običajni dan na Tenerifu?

Zbujam se ob 8. uri, in če mi zjutraj uspe narediti vse potrebno, imam prosto popoldne. Po jutranji kavi in zajtrku na sprehod peljem kužka, nato pa urejam e-pošto, sporočila, ves čas sem tudi na vezi s podjetjem, ki sem ga pred kratkim ustanovila, ker imamo skladišče v Sloveniji in moram biti ves čas dosegljiva, če gre kaj narobe. Urejam tudi vse druge zadeve, kot so projekti in sodelovanja. Popoldne pa čisto odvisno, včasih si fotografiranje pustim za sončni zahod, če nimam dela, rada prosti čas preživim s fantom, grem plesat, na kavo s prijateljicami ali pa kaj drugega. Zmeraj je nekaj, ampak zmeraj drugače.

"Življenje na Tenerifu je zelo počasno, dan se pri njih začne ob 11. uri." Foto: Gaja Hanuna

Kaj vam gre v tujini najbolj na živce in čemu ste se najtežje privadili?

Najbolj me moti zapleteno pošiljanje paketov. Ali na paket čakaš dva meseca ali pa plačaš 200 evrov poštnine. Poleg tega pa mi gre na živce tudi tamkajšnja neorganiziranost, saj sem bila jaz od nekdaj organizirana oseba. Na Tenerifu je življenje res počasnejše, vse prestavljajo na naslednji dan, trgovine so počasne, dan se zanje začne ob 11. uri in tega sem se res težko navadila.

Kaj najbolj pogrešate iz Slovenije, poleg svojih najbližjih?

Hrano, ker je v Sloveniji zelo dobra. Meso je na primer čisto drugačno, na Tenerife ga morajo uvažati in ni enakega okusa kot tukaj.

Sodelovanje v resničnostnem šovu prinese posledice

Po končanem snemanju Sanjskega moškega nikoli niste bili del drame med sotekmovalkami. Kako ste se izognili temu?

Nikoli si nisem želela graditi imena na podlagi Sanjskega moškega, ker se zavedam, da si zaradi resničnostnih šovov vroč za eno leto, potem pa te ljudje pozabijo. V šovu je pa tako, da ni vse pristno, nimaš stika z okolico, nimaš telefona in tudi pamet ti že odide nekam in posledično ne veš, kaj je dobro in kaj ne.

V kakšnem odnosu ste bili z Gregorjem po zmagi, sta poskusila zgraditi zvezo brez kamer? Kako se je to obneslo? Kakšen je Gregor, ko okoli njega ni kamer?

Ko se je oddaja zaključila, sem se zavedala, da je bil to samo šov in da to, da me je izbral, ne pomeni, da sva midva zdaj kar par. Sem si pa pustila možnosti, da poskusiva in vidiva, kako je. Po končanem snemanju je bilo vse normalno, do mene je bil takšen, kot je bil v šovu, nič se ni pretvarjal. Toda ni bilo tiste iskrice, ki bi morala biti. On je imel svoj posel, jaz sem imela svoj posel in nisva našla skupne niti. Sva ohranila lep odnos, dogovorila sva se, kako bova pristopila do medijev, skupaj sva šla kdaj tudi na kosilo, skregala se nisva pa nikoli. Ravno zato mi je bilo čudno, ko je govoril grdo o meni. Zdaj nisva več v stiku, tudi on se je odmaknil. Tu in tam v kakšnih novicah še kaj preberem o njem, to je pa tudi to.

"Čudno mi je bilo, da je Gregor govoril grdo o meni." Foto: Gaja Hanuna

Kako ste prišli na idejo za lastni izdelek, olje za ustnice?

Ideja se je začela razvijati že pred več kot enim letom. Vedno sem si želela imeti nekaj svojega in vedela sem, da bi šla v smer lepote. Za olje za ustnice sem izvedela na TikToku, to je bilo takrat nekaj čisto novega. Začela sem raziskovati in tako se je začel celoten postopek, najti proizvodnjo, ekipo, ki sem ji lahko zaupala. Zavedala sem se, da podjetja ne morem voditi s Kanarskih otokov, zato sem potrebovala ljudi, ki jim zaupam, strokovnjake za podjetništvo in posrednika, ki mi je testne izdelke pošiljal na Tenerife. Za nastanek takšnega produkta, kot ga imamo zdaj, je bil potreben čas. Celoten proces je trajal približno pol leta.

Lahko našim bralcem namignete, kakšne novosti lahko pričakujejo?

Maja pridejo trije novi odtenki olja za ustnice, meni so še lepši kot prejšnji, poleti pa prihajata še dva izdelka.

Preberite še: