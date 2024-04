Se skinny jeans vračajo v modo?

Na slovenskih družbenih omrežjih je nedavno začela krožiti oznaka, ki opisuje današnji modni slog: "oblečena je kot vreča krompirja". Opazna sprememba v modi v zadnjih letih je premik v udobnejša oblačila, kjer so široke kavbojke postale priljubljen kos. Čeprav je kombinacija širokih hlač in oprijetega zgornjega dela prevladovala, se v žensko modo vračajo tudi oprijete kavbojke, ki so bile nekaj časa v ozadju. Ta premik pa ne pomeni, da bodo drugi modni kosi postali manj pomembni.

V svetu džinsa smo že nekaj let varni, saj so modeli, ki so bili popularni preteklo desetletje, nosljivi, udobni in lahki za nošenje ter omogočajo brezhibno gibanje. Prav tako se takšne kavbojke dobro podajo na najrazličnejše stilske kombinacije. Kombinirati jih je mogoče na visoke pete, superge ali celo sandale. Tudi pri kombiniranju zgornjega dela smo lahko ustvarjalni. Celoten videz s širokimi kavbojkami bi torej lahko sestavljale superge Adidas Samba v kombinaciji s srajco, ki bi jo zapirale pentlje namesto gumbov. Uredimo še pričesko, dodamo modne dodatke in pripravljeni smo za sprehod po mestu.

Džins v različnih barvah in krojih Foto: Shutterstock

So lahko istočasno poleg širokih kavbojk v modi tudi oprijete?

Odgovor je vsekakor, da, saj so modne prestolnice in znane blagovne znamke že napovedale pridružitev oprijetih kavbojk v letošnjo modo. Trendi se ves čas spreminjajo, pri kavbojkah pa večinoma izhajajo iz starejših obdobij. Oprijete kavbojke so bile namreč v trendu že velikokrat in tudi tokrat bodo.

Zvezdnice so nad novim trendom navdušene

Bella Hadid je ozke kavbojke nosila že pretekli božič. S tem je odprla vrata staremu trendu, ki bo letos postal novi. Tudi Kate Moss, zagovornica oprijetih kavbojk, je svoj vpliv prenesla na hčer Lilo. Takšne kavbojke so v modi tudi med drugimi zvezdnicami, kot so Sofia Vergara, Kim Kardashian, Victoria Beckham, Rihanna in Selena Gomez.

Kate in Lila Moss Foto: Guliverimage

Miu Miu, znamka, ki ji sledijo tudi druge

Na modni pisti tedna mode 2024 je znamka Miu Miu predstavila kose, ki so vključevali džins, ki je bil še tesnejši od tesnega. Poleg znamk Saint Laurent, Frame in Acne Studios še marsikatere druge že sprejemajo ožjo silhueto. Letos pričakujemo veliko zanimanje za ožje kavbojke. To so napovedali že na analitičnem profilu @databutmakeitfashion na Instagramu. Njihova raziskava je pokazala, da se je v zadnjem mesecu priljubljenost ozkih kavbojk povečala za 50 odstotkov. Tudi na TikToku je močno opazen porast vsebin, ki nakazujejo novi trend.

Miu Miu na tednu mode Foto: Profimedia

Kako sploh nositi ozke kavbojke?

V največjo pomoč pri kombiniranju oprijetih kavbojk naj vam bo Kate Moss, njene stile lahko posnemate ali jim dodate še kanček svojih idej. Trenutno je pogosto kombiniranje ozkih kavbojk na kavbojske škornje ali kakšne druge. To so lahko škornji s peto, dobro pa so lahko videti tudi drugi čevlji z visoko peto. Veliko navdiha lahko dobite v seriji Gossip Girl, kjer ena izmed glavnih igralk slavi po tem, da obvlada kombiniranje ozkih kavbojk na najrazličnejše kose. Za ideje pa se lahko obrnete tudi na druge zvezdnice.

Stil z oprijetimi kavbojkami Foto: Profimedia

Preberite še: