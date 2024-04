Zgodba Olge Košica je navdihujoča, zato smo se odpravili v laboratorij nakita v Center Rog, kjer nam je zaupala nekaj o svojem delu in življenju.

Pot v London ji je prinesla nova spoznanja

Po končani diplomi jo je pot odpeljala v London, kjer se je vpisala na Royal College of Art in tam tudi magistrirala. V času študija je spoznala veliko ljudi z različnih delov sveta, s katerimi so si izmenjavali znanje in se tako še več naučili. Na leto so imeli tudi dve razstavi, kjer so študentje predstavljali svoje delo, prav tako so se udeleževali tudi sejmov po tujini, kjer so nabirali nove izkušnje. London je našel posebno mesto v njenem srcu, zato se ga z veseljem spominja. Na prostore s fakultete pa jo spominja tudi laboratorij nakita, v katerem je odgovarja na naša vprašanja.

Del laboratorija nakita v Centru Rog Foto: Ana Kovač

Angleška estetika, ki jo sestavlja tudi oblikovalec Shaun Lane je Olgi zelo pri srcu

Olga nam je zaupala, da je med njenimi najljubšimi stili angleška estetika, kamor spada denimo Shaun Lane, britanski oblikovalec nakita, ki je oblikoval tudi za priznano blagovno znamko Alexander McQueen.

Olga Košica med ustvarjanjem Foto: Ana Kovač

Sodelovanje z Masho Ma na pariškem tednu mode

Leta 2013 sta Olga Košica in Rok Marinšek sodelovala na tednu mode v prestolnici, kjer sta se povezala s kitajsko modno oblikovalko Masho Ma, ki je predstavljala svoje modne kreacije v spremstvu njunega nakita, izdelanega s tehnologijo 3D-tiskanja. Nakit, izdelan v Sloveniji je oblikovalki predstavil stilist Andrej Skok, ki so ga umetnine Olge in Roka navdušile. Tako se je začelo sodelovanje, ki je bilo ob koncu več kot uspešno.

Veselje, ko na ljudeh vidi kose, ki jih je sama oblikovala

Z Zlatarno Celje Olga sodeluje že več kot 20 let, tam oblikuje nove srebrne kolekcije Lencia. Pravi, da je sodelovanje fantastično, ker ji vedno znova prinaša nove izzive, saj mora biti vsak izdelek zanimiv dolgoročno. Prav tako se mora držati okvirjev, ki so si jih skupaj zastavili, in poskrbeti, da bo končen izdelek resnično dober in bo tako z lahkoto prepričal kupce. Ker pri ljudeh najprej opazi nakit, je vedno vesela, ko prepozna kose, ki jih je sama oblikovala.

Ustvarja nakit, ki ga nosijo tudi uspešne slovenske športnice

Prek Zlatarne Celje je med drugim sodelovala s svetovno znano bivšo smučarko Tino Maze, ki je že dolgo obraz njihovega nakita, nedavno pa je skakalka Nika Križnar postala obraz Zlatarne Celje za leto 2024 in predstavlja kolekcijo Bubbly Lencia, ki jo je oblikovala Olga. Ta pravi, da ji sodelovanje s tako priznanimi športnicami predstavlja veliko veselje in je počaščena, da je lahko del tega.

Včasih so najbolj enostavne stvari najbolj zapletene

Oblikovanje nakita zahteva čas in predanost. Nakit je intimna zadeva vsakega posameznika. Čas izdelave je odvisen od kosa nakita in materiala. Nakit, ki ga je ustvarjala najdlje do zdaj, je kos višjega cenovnega ranga s smaragdi in diamanti, ki ga je za Zlatarno Celje oblikovala lansko leto. Pri takšnem ustvarjanju si ne more privoščiti toliko svobode, saj je material dražji. Pravi, da je pomembno, da med oblikovanjem takšnih kosov ne razmišlja preveč o ceni materiala, saj lahko to hitro postane ovira.

Delavni prostor za izdelavo nakita Foto: Ana Kovač

Trendi v nakitu, ki bodo aktualni letos

Olga nam je pri tem vprašanju zaupala, da je o trendih težko govoriti, saj se ves čas spreminjajo. Trenutno nista v trendu samo zlata in srebrna barva. Zelo pomembno je po njenem mnenju to, da so izdelki okolju prijazni, kar poudarjajo tudi pri modni oblikovalci. Pojavljajo se tudi kombinacije zlatega in srebrnega nakita ter nošenje second hand nakita.

V Slovenijo je pripeljala teden nakita

Zaslužna je za to, da se bo letos maja že tretje leto zapored odvijal slovenski teden nakita, katerega namen je povezovanje med oblikovalci in vsemi navdušenci nad nakitom. Ideja izhaja tudi iz tega, da v naši državi ni šol, ki bi se osredotočale točno na ta poklic. Želja je bila od nekdaj povezovanje tudi s tujimi oblikovalci in to se je uresničilo s prihodom tedna nakita v Slovenijo. Letos bo na dogodku sodelovalo okoli 140 oblikovalcev, med katerimi je tretjina slovenskih. Izvajajo se predavanja, delavnice, razstave in ob koncu še podelitev nagrad, ki bo v ljubljanskem hotelu Grand Plaza.

Uhani Olge Košica v nastajanju Foto: Ana Kovač

Pester izbor oblikovalcev, ki se bodo predstavljali na tednu nakita

Pred dogodkom poteka izbor oblikovalcev, ki pa so večinoma že uveljavljeni oblikovalci. Predstavitve mladih nadobudnih oblikovalcev je možna preko šole, kjer izberejo nekaj ljudi in jim omogočijo, da so del tega tedna. Večji poudarek pa dajejo na že priznane oblikovalce, ki lahko z lahkoto in samozavestjo delijo svoje znanje širšemu občinstvu.

