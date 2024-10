Sunday Rose Kidman Urban, hči igralke Nicole Kidman in njenega moža, glasbenika Keitha Urbana, je bila ena od manekenk na torkovi reviji modne hiše Miu Miu na pariškem tednu mode.

"Tega sem si dolgo želela," je za Vogue povedala Sunday Rose, "in ko sem dobila ponudbo, je bilo to res vznemirljivo."

Na modni brvi sta se pojavila tudi igralca Hilary Swank in Willem Dafoe. Foto: Profimedia

To je bil prvi manekenski nastop 16-letne Sunday Rose, na reviji pa se je ob njej zvrstila vrsta zvezdniških imen od manekenke in igralke Care Delevingne do igralcev Hilary Swank in Willema Dafoeja.

Nicole Kidman se je v Parizu pojavila v javnosti prvič po smrti njene matere. Foto: Profimedia

Hčerko je na reviji podpirala Nicole Kidman, ki se je dan pred tem udeležila tudi revije modne hiše Balenciaga, katere ambasadorka je. To je bil Avstralkin prvi javni nastop po smrti njene mame, ki jo je pretresla med beneškim filmskim festivalom.