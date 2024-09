Nicole Kidman bi morala na sobotni zaključni prireditvi Beneškega filmskega festivala prejeti nagrado za najboljšo igralko v filmu Babygirl, vendar se podelitve zaradi žalostne novice ni udeležila.

"Trčenje življenja in umetnosti je srce parajoče"

Namesto nje je na oder stopila režiserka filma Halina Reijn, ki je razkrila, zakaj Kidman ni na prireditvi. Kot je pojasnila, je igralka prispela v Benetke, a kmalu zatem izvedela za smrt njene mame, zato se je vrnila domov. "Umrla je moja pogumna in lepa mama, Janelle Ann Kidman. Sem v šoku in moram k družini, a ta nagrada je zanjo," je v izjavi zapisala 57-letna igralka.

In dodala: "Oblikovala me je, vodila in naredila. Neskončno sem hvaležna, da lahko povem njeno ime. Trčenje življenja in umetnosti je srce parajoče. Moje srce je zlomljeno."

Mati Nicole Kidman je bila inštruktorica zdravstvene nege in članica avstralske feministične skupine Women's Electoral Lobby. Foto: Guliverimage

Njena mati je bila inštruktorica zdravstvene nege in članica avstralske feministične skupine Women's Electoral Lobby.

Kidman je bila sicer ena izmed velikih zmagovalcev letošnjega Beneškega filmskega festivala. Glavno nagrado, zlatega leva, je dobil film The Room Next Door režiserja Pedra Almodovarja. Srebrni lev, velika nagrada žirije, je pripadel filmu Vermiglio, ki ga je režirala Italijanka Maura Delpero. Nagrado za najboljšega igralca je prejel francoski igralec Vincent Lindon za vlogo v filmu Jouer avec le feu (The The Quiet Son), ki sta ga režirala Delphine in Muriel Coulin.

Nicole Kidman bi morala na sobotni zaključni prireditvi Beneškega filmskega festivala prejeti nagrado za najboljšo igralko. Foto: Reuters

Preberite tudi: