Nicole Kidman osupnila v "goli" obleki #foto

Igralka je zablestela na premieri romantične komedije, v kateri se zaplete z 20 let mlajšim zvezdnikom.

Nicole Kidman, Zac Efron in Joey King so v četrtek v Los Angelesu predstavljali svoj novi film, romantično komedijo The Family Affair. V filmu, ki konec junija prihaja na Netflix, Joey King igra osebno asistentko vase zaverovanega zvezdnika (Zac Efron), ki se zaplete z njeno ovdovelo materjo (Nicole Kidman).

Nicole Kidman, Joey King in Zac Efron Foto: Reuters

Na premieri so bile vse oči uprte v Nicole Kidman, ki je za to priložnost izbrala oprijeto obleko v kožnem odtenku. Ta se je popolno ujela z njeno porcelanasto poltjo in dajala vtis, kot da je igralka pred fotografe prišla gola.

Foto: Guliverimage

56-letna Kidman in 36-letni Efron, ki se v novem filmu zapleteta v vročo afero, sta sicer skupaj igrala že leta 2012 v filmu Razkrito (The Paperboy). Tudi v tem filmu se je Efronov lik zaljubil v zrelejšo žensko, ki jo je igrala Nicole Kidman.

