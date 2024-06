Škotinja Fiona Harvey je vložila tožbo proti Netflixu, obtožuje jih klevetanja in zahteva najmanj 170 milijonov ameriških dolarjev (156 milijonov evrov) odškodnine. Jabolko spora je serija Baby Reindeer, ki jo je za Netflix ustvaril komik Richard Gadd in jo utemeljil na dogodkih iz lastnega življenja.

Tožbo je vložila, ker naj bi služila kot navdih za lik Marthe, ki začne v seriji zalezovati Gaddov lik, potem ko ji ta postreže brezplačno skodelico čaja. Gadd ni sicer nikoli razkril identitete ženske, po kateri je ustvaril Martho, a so jo po neizmernem uspehu serije izbrskali spletni detektivi v navezavi z mediji.

Richard Gadd je serijo Baby Reindeer zasnoval po dogodkih, ki jih je po svojih besedah dejansko doživel. Foto: Netflix

Fiona Harvey v tožbi, ki jo je vložila na zveznem sodišču v Kaliforniji, Netflix obtožuje širjenja "brutalnih laži", med drugim te, da je "dvakrat obsojena zalezovalka, ki je bila kaznovana s petletno zaporno kaznijo".

"Lagali so in niso prenehali s tem, ker je to boljša zgodba od resnice, boljše zgodbe pa prinašajo denar," so njeni odvetniki navedli v tožbi in poudarili, da je njeno življenje "uničeno zaradi laži, malverzacij ter skrajno brezobzirnega in slabega obnašanja". Netflix obtožujejo, da "ni storil dobesedno nič", da bi potrdil ali ovrgel trditve o resničnosti predstavljene zgodbe. Kot so poudarili, "Fiona Harvey ni bila nikoli obsojena zaradi kakršnegakoli zločina in ni bila nikoli v zaporu".