Netflix obupal nad Tourom: Ko Pogačar vse zdrobi, je težko vzdrževati napetost

"Ponavadi so nas že januarja kontaktirali, da bi spomladi z nekaterimi našimi kolesarji že lahko snemali, letos pa nismo prejeli nobenega klica," je za francoski časnik Le Parisien komentiral neimenovani vir iz ene od francoskih profesionalnih kolesarskih ekip. To je bil prvi namig, da se po treh sezona nekaj dogaja z dokumentarno serijo "Unchaind", ki je zadnja tri leta podrobno spremljala dogajanje na največji kolesarski dirki na svetu.

V prvih dveh sezonah je Netflix na Touru pospremil zmagoslavje danskega asa Jonasa Vingegaarda, lani pa je bil glavna zvezda Toura slovenski šampion Tadej Pogačar. "Odkrito povedano, za Netflix je precej težko vsako leto ponuditi nekaj novega. Smo le repetitiven šport: avtobus, dirka, avtobus, hotel, spanje. In naslednji dan ponovno," je za La Parisien povedal drugi neimenovani vir.

"This will be the final season... we are naturally coming to an end of this cycle...": Netflix confirms there will be no more seasons of Tour de France: Unchained



Season three, airing before this year's race, will be the lasthttps://t.co/YCSsuN1XZz pic.twitter.com/csOSpJbRzx