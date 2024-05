V svojem zahvalnem govoru ob prejemu nagrade je 56-letna filmska ustvarjalka dobršen del namenila zahvalam režiserjem, s katerimi je v svoji dolgi igralski karieri sodelovala. Vendar spoštovanje do režiserjev in njihovega dela ne pomeni, da si želi, da bi stopila za kamero, piše Hollywood Reporter.

Na roko ji je pisana naloga producentke

Ugotavlja, da so ji veliko bolj kot režija na roko pisane naloge producentke. Kot pravi, zna biti strastna zagovornica različnih glasov, prebrati scenarij in biti navdušena nad njim ali videti nekoga in vzklikniti: "Všeč mi je ta igralec, všeč mi je ta režiser, kako ga lahko podprem? Morda niti ni še naredil ničesar, a vendar ga želim podpreti," pojasnjuje zvezdnica in poudarja, da je to tisto, kar rada počne: "To me navdušuje in resnično osrečuje."

Po njenem mnenju je treba podpreti mlade nadarjene režiserje

Obenem je opozorila na mlade nadarjene režiserje, ki jih je treba po njenih besedah podpreti. "Dati jim moramo priložnost, da se jih sliši. Jaz sem tukaj in pripravljena sem zavihati rokave," je še povedala na prireditvi konec prejšnjega tedna.

Kot so spomnili pri Hollywood Reporterju, se je Nicole Kidman pod okriljem svojega podjetja Blossom Films podpisala pod produkcijo filmov, kot sta Majhne laži (2017) in Zlom (2020), ter ameriških televizijskih serij, kot so Nine Perfect Strangers, Special Ops: Lioness in Expats. V vseh filmih in serijah je tudi zaigrala.