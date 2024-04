Osemindvajsetletni Matej Zemljič je že od malih nog vedel, da želi postati igralec, trenutno pa slovensko občinstvo navdušuje v televizijski seriji Skrito v raju. Kot je povedal, se mu urnik ni sprostil tudi po napornem snemanju in nima prav veliko časa, saj je zaposlen z novimi projekti v gledališču, medtem pa je snemal še en film.

V podcastu je beseda nanesla tudi na njegovo ljubezensko življenje. Na vprašanje voditeljice, ki jo je zanimalo, kakšno je trenutno njegovo ljubezensko življenje, je odgovoril: "Ja, trenutno sem samski. To me vsi sprašujejo (smeh, op. a.). Koliko že? Kakšno leto in pol. V tem času so seveda bile neke avanture, tako bi temu rekel, ker trajajo nekaj mesecev, pa se nič resnega iz tega ne razvije. Ampak mi pravzaprav zelo ustreza, tudi zaradi tega, ker toliko delam, da mi čisto ustreza, da sem svoboden tudi v tem smislu," ji je odgovoril mladi igralec Zemljič.

Kot je še povedal, meni, da "šele, ko si lahko sam s sabo, lahko v življenje spustiš drugo osebo in skleneš odnos".

Oglejte si še: