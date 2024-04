Legendarni igralec in režiser Clint Eastwood se je po dolgem času znova pojavil v javnosti in presenetil. En mesec pred 94. rojstnim dnem je dokazal, da ne dovoli, da bi ga starost ustavila pri vsakodnevnem življenju.

90-letna primatologinja Jane Goodall, ki primate proučuje že od 50. let prejšnjega stoletja, je v Kaliforniji pred kratkim organizirala dogodek z naslovom Reasons for Hope (Razlogi za upanje, op. p.). Udeležil se ga je tudi 93-letni igralec Clint Eastwood in se po dolgem času pojavil v javnosti.

🚨VIDEO of 2024 Clint Eastwood 93, makes rare public appearance at Jane Goodall event pic.twitter.com/Bj81eIX14N — AJ Huber (@Huberton) April 14, 2024

Na dogodku je sedel v prvi vrsti in zbrano poslušal govorce. Udeležil se je tudi zabave po dogodku, kjer so ga ujeli fotografi. Oblečen je bil v karirasto flanelasto srajco, sive hlače in športne čevlje. Spremljal ga je pomočnik, kljub starosti pa je bil videti dobre volje.

With a career spanning over 60 years, over 176 nominations and over 157 awards won, Clint Eastwood at 93 is definitely a movie legend. pic.twitter.com/Bi09MxP9AT — deserted scope ⚰️📑 (@DesertedScope) April 15, 2024

Pri 93 letih se ne ustavlja

Eastwoodu primati niso tuji. Leta 1978 je skupaj z orangutanom Clydom zaigral v akcijski komediji Mož iz San Fernanda (Every Which Way but Loose).

Igralčeve zveste oboževalce sicer skrbi za njegovo zdravje, saj pri 93 letih še vedno trdo dela. Trenutno režira sodni triler Porotnik št. 2 (Juror No. 2), v katerem bosta v glavnih vlogah zaigrala Nicholas Hoult in Toni Collette. Snemanje se je začelo junija lani. To naj bi bil zadnji film legendarnega igralca, ki bo konec maja praznoval 94. rojstni dan.

Clint Eastwood skupaj z orangutanom Clydom v akcijski komediji Mož iz San Fernanda (Every Which Way but Loose). Foto: Guliverimage

Številne afere in osem otrok

Njegovo življenje so močno zaznamovale številne zveze in afere, ki so pogosto zasenčile njegovo kariero. Ima osem otrok s šestimi različnimi ženskami – 69-letno hčer Laurie, 59-letno hčer Kimber, 55-letnega sina Kyla, 51-letno hčer Alison, 38-letnega sina Scotta, 36-letno hčer Kathryn, 30-letno hčer Francesco in 27-letno hčer Morgan. Čeprav so ga večkrat označili za ženskarja, je bil vedno predan oče, ki je otrokom poskušal omogočiti čim bolj normalno otroštvo.

Med letoma 1954 in 1984 je bil v odprtem zakonu z Margaret Neville Johnson, s katero imata sina Kyla in hčer Alison. Še pred njunim rojstvom se je zapletel v afero z neznano žensko, s katero je dobil hčer Laurie, in igralko Roxanne Tunis, s katero je dobil hčer Kimber. S Tunisovo se je dobival vse do njene smrti leta 2023.

Leta 1975 se je kljub temu da je bil poročen, vselil s prav tako poročeno igralko Sondro Locke. V zvezi sta bila do leta 1989. V tem času je s stevardeso Jacelyn Reeves dobil sina Scotta in hčer Kathryn. V začetku devetdesetih letih je imel razmerje z igralko Frances Fisher, s katero je dobil hčer Francesco. Leta 1996 se je poročil z voditeljico Dino Ruiz, njun zakon pa je trajal do leta 2014. Skupaj imata hčer Morgan. Po letu 2014 so Eastwooda videvali še z drugimi ženskami, a nikoli ni potrdil, da je v razmerju.

Med letoma 1996 in 2014 je bil Eastwood poročen z voditeljico Dino Ruiz, s katero ima hčer Morgan. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: