Ameriški filmski inštitut (AFI) je igralki Nicole Kidman letos podelil nagrado za življenjsko delo, tokratnega dogodka pa se udeležil tudi slavni igralec Mike Myers, zvezdnik filmov Austin Powers.

Myers se je na dogodku pojavil v uglajenem smokingu, pozornost pa so pritegnili njegovi sivi lasje, ki so povsem drugačni od njegove rjave pričeske, po kateri je bil znan med kariero. Myers je ob prihodu na oder nosil masko, pred govorom na gala prireditvi pa jo je snel in se razkril.

Pred govorom na prireditvi je snel masko. Foto: Profimedia

Nazadnje zaigral v filmu Amsterdam

Myers se sicer že nekaj časa ni pojavil niti v javnosti niti na filmskih platnih. Njegova zadnja filmska vloga je bila v filmu Davida O. Russlla iz leta 2022 z naslovom Amsterdam. Istega leta je ustvaril in igral v Netflixovi seriji The Pentaverate.

Med drugim so se pojavile tudi govorice, da hollywoodski igralec dela na četrtem delu svoje najbolj znane franšize Austin Powers, a tega za zdaj uradni viri še niso potrdili.

Igralec je bil večino kariere poznan po svoji pričeski kostanjeve barve. Foto: Guliverimage

Da ne more niti potrditi niti zanikati obstoja ali neobstoja takega projekta, je znani igralec povedal že maja leta 2022 v oddaji The Jess Cagle Show.

Igralčevi otroci niso navdušeni nad njegovo hollywoodsko kariero

Šestdesetletni Myers je poročen s 47-letno Kelly Tisdale, skupaj pa imata tri otroke, 12-letnega Spika, 10-letno Sunday in 8-letno Paulino. Z umetnico sta se spoznala leta 2006, leta 2010 pa sta se na skrivaj poročila. Med promocijo filma Amsterdam je Myers za portal People povedal, da njegovi otroci niso navdušeni nad njegovo hollywoodsko kariero.

Od leta 1993 do leta 2006 je bil poročen z igralko Rubin Ruzan, s katero ni imel otrok.

Igralec Michael John Myers je najbolj poznan po svojih vlogah v seriji Austin Powers, zaigral pa je tudi v franšizi Shrek, kjer je posodil glas istoimenskemu liku, sodeloval pa je še na številnih drugih projektih. Foto: Guliverimage

Nagrajenka Nicole Kidman na podelitvi z družino

Na gala slovesnost je igralka Nicole Kidman, ki je prejela nagrado za življenjsko delo, pripeljala tudi člane svoje družine, moža Keitha Urbana ter svoji najstniški hčerki, Sunday in Faith. Poleg ožje družine sta se igralki na podelitvi pridružili tudi njena sestra Antonia in igralkina nečakinja Sybella Hawley.

Slovesnosti so se udeležili tudi Morgan Freeman, Reese Witherspoon, Naomi Watts, Joey King, Michelle Pfeiffer in številni drugi.

Nicole Kidman je na podelitev prišla v družbi družine. Na fotografiji s Keithom Urbanom. Foto: Guliverimage

