Po 20 letih zveze sta se razšla kubanski igralec William Levy in mehiška igralka Elizabeth Gutiérrez, poroča španska revija Hola. Skupaj imata 18-letnega sina Christopherja in 14-letno hčer Kailey.

Da sta se z igralcem dokončno razšla, je za omenjeno revijo potrdila 45-letna Gutiérrezova. Kot je povedala, z igralcem že nekaj časa živita ločeno, je pa njunega razmerja zdaj dokončno konec. Že več let namreč krožijo govorice, da sta se razšla in potem znova pristala skupaj.

Odzval se je z zgovornim zapisom

Priznala je, da se je v 20 letih zveze vedno borila za dobrobit svoje družine, a se ni vedno izšlo po njenih pričakovanjih, zato sta se odločila za razhod. "Williama sem ljubila, mislim, da ni skrivnost, da je bil ljubezen mojega življenja. V 20 letih skupnega življenja sva doživela veliko lepih trenutkov," je pojasnila Elizabeth Gutiérrez.

In dodala: "Trenutno nisva skupaj. Z moje strani ne gre za pomanjkanje ljubezni, ampak mislim, da preprosto nisem isto dekle, kot sem bila, ko me je spoznal. Vedno ga bom imela rada in mu želela najboljše, ne glede na to, ali je z menoj ali ne. Želim, da je srečen."

43-letni William Levy se na njene trditve še ni odzval, je pa na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram objavil zgovoren zapis: "Bilo je vprašanje časa."

V Sloveniji smo Levyja spremljali v različnih mehiških nanizankah, kot so Angeli brez kril (Cuidado con el ángel), Zmagoslavje ljubezni (Triunfo del amor) in Vihar (La tempestad).

Elizabeth Gutiérrez in William Levy leta 2012 v New Yorku Foto: Guliverimage

