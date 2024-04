Zvezdana Mlakar iskreno o zvezah z bivšimi: Sem klasična ženska žrtev

Igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar je za revijo Lady spregovorila o svojih preteklih zvezah in priznala, da je pogrnila na celi črti. "Tega, kar govorim in v kar verjamem, v svojih partnerstvih nisem uresničila. Ko gledam nazaj, sem prava klasična ženska žrtev, ki je bila odvisna od svojih moških, pa mi ne bi bilo treba biti," je povedala.

Mlakarjeva je pred kratkim navdušila v sodni drami Nebesje kot ena od dvanajstih porotnic, ki odločajo o usodi trinajste. Za revijo Lady je povedala, da se drama dogaja leta 1759 v majhni vasici v pokrajini Suffolk, a se do danes ni kaj dosti spremenilo.

"Mislim, da je ženska tista, ki bo spremenila svet. Me imamo sveže poglede. Svet, v katerem živimo, je moški svet in mislim, da bi bilo to dobro spremeniti, pa nikomur ne bo nič manjkalo, ker feminizem ni niti slučajno boj proti moškim, temveč je to vizija bodočega sveta," je poudarila.

Sinovi so se učili iz njenih napak

Priznala je, da je sama v zvezah sicer pogrnila na celi črti. "Tega, kar govorim in v kar verjamem, v svojih partnerstvih nisem uresničila. Ko gledam nazaj, sem prava klasična ženska žrtev, ki je bila odvisna od svojih moških, pa mi ne bi bilo treba biti. Sama sem privolila v to," je povedala za revijo Lady.

Vesela in ponosna je, da njeni sinovi niso takšni in da so se iz njenih napak naučili veliko. "Mislim, da se jih zavedajo in da se trudijo, da bi bili drugačni. Če kdaj zaslišim kaj takega v njihovih zvezah, jim rečem, naj tega ne delajo. A jaz ne živim njihovih življenj, jaz sem dala, kar sem vedela in znala," je poudarila in dodala, da svet razumejo drugače kakor tisti moški, "s katerimi sem pletla zveze in z njimi imela te otroke".

63-letna Zvezdana Mlakar je mati treh sinov – Jana, Maja in Lana. Vsi trije so se ji rodili v zakonu z Zoranom Klemencem, s katerim sta poročena že več kot 30 let. Je tudi babica 12-letni vnukinji Emi Steli, hčeri Maja Klemenca.

Zvezdana Mlakar s sinovoma Lanom in Majem ter mamo Resko na predstavitvi njene knjige Pogovori, ki so mi spremenili življenje. Foto: Mediaspeed

