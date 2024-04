O razhodu je za omenjeno revijo spregovorila Monruejeva, ki jo poznamo kot pisateljico, stand-up komičarko in voditeljico. Kot je priznala, je po novem samska. "To je zanimiva življenjska izkušnja, saj je v takšnem obsegu še nikoli nisem doživela. S Teškyjem sva bila par kar nekaj let, živeli smo pestro družinsko in hkrati rokenrol življenje," je povedala.

Dodala je, da razhodi niso nikoli preprosti, saj v tebi vedno ostane delček zgodbe, ki ga je težko izpustiti. "S Teškyjem sicer še ostajava skupaj pri nekaterih poslovnih projektih, sama pa sem se zavestno odločila spoprijeti se s svojo najglobljo pristno naravo. Za to so potrebni čas in kar nekaj težkih trenutkov, v katerih bi človek raje zbežal komu v objem, a globoko v sebi veš, da dokler najprej ne srečaš in spoštuješ samega sebe, tudi ljubiti ne moreš povsem svobodno," je sklenila.

V 33 dneh se je povzpel na 33 slovenskih vrhov

Andreja Težaka Teškyja poznamo predvsem kot komika in nekdanjega tekmovalca šova Masterchef. Pred leti se je odločil izpeljati velik dobrodelni projekt #StandUpMaratonec, pri katerem je združil moči s projektom Botrstvo. V 33 dneh se je povzpel na 33 slovenskih vrhov, v planinskih kočah pa izvedel stand-up nastope, s katerimi je zbiral sredstva za otroke iz projekta Botrstvo. Projekt je sklenil z vzponom na Triglav in izkupičkom 12.501 evrov, ki jih je prejela Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje.

Maja Monrue pa se je uveljavila predvsem kot pisateljica in voditeljica. Pred leti je izdala svojo prvo knjigo Pot do nje, v kateri moškim svetuje, kako najti pot do svoje ženske. Knjigo so pred kratkim prevedli v nemščino in je na voljo v vseh nemških, avstrijskih in švicarskih knjigarnah. Je tudi podjetnica, soustanoviteljica prvega slovenskega dvojezičnega vrtca na Dunaju ter sodelavka festivala stand-up komedije PANČ in projektna vodja mednarodnega reggae festivala OverJam v Tolminu. Ima sedemletnega sina Filipa.

Maja Monrue in Andrej Težak Tešky kljub razhodu ostajata v stikih in še naprej poslovno sodelujeta. Foto: Mediaspeed

